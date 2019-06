Cum justifica CNAIR banii dati lui Bogdan Chirieac pentru "imagine pozitiva": In Romania, trebuie sa platesti ca sa se spuna adevarul despre tine

"Am ales cel mai neutru trust de presa din Romania"

Presa chiar a criticat CNAIR, dar a avut o multime de motive

Intrebarea este: de ce ii trebuie unei institutii de stat - care, de altfel, are un birou de presa foarte activ - o astfel de strategie scumpa, platita din banii romanului? Iata cum a justificat compania respectiva cheltuiala.Compania, al carei rol este sa construiasca si sa intretina infrastructura rutiera mare din Romania, i-a atribuit contractul pentru "comunicare" direct - fara vreo licitatie - Trustului DC News, controlat de omul de afaceri Bogdan Chirieac.La solicitarea, purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat ca aceasta cheltuiala a fost necesara din cauza faptului ca tot restul presei din Romania ar fi refuzat constant sa scrie si despre lucrurile bune pe care le face institutia."Acest contract a fost incheiat cu DC News (nu cu Bogdan Chireac) pe strategie comunicare si implementare strategie comunicare. Chestii din astea (contracte - n.red.) fac si cei de la DNA, SRI, SIE, Presedentie si alte institutii ale statului.Noi am ales DC News pentru ca - din punctul nostru de vedere - a fost cel mai neinvaziv si mai putin agresiv trust de presa cu noi. Stiu ca si alte trusturi de presa si-ar fi dorit sa aiba relatii cu noi si pentru asta au declansat campanii negative impotriva noastra. Si nu cred ca asta e o conduita normala.Insa oamenii astia au fost corecti. De fapt, in acest contract nu e vorba despre reclama, ci despre prezentarea stirilor asa cum sunt, cu mentionarea punctului nostru de vedere. Si mai e vorba despre neinsistarea pe campanii negative, care sunt la moda in toata presa, in acest moment.Ca valoare contractul e ok. Cat inseamna 43.000 de lei? Sub 10.000 de euro!", ne-a spus Alin Serbanescu.Intrebat dela ce-i foloseste romanului simplu faptul ca institutia a ales sa cheltuiasca aproape 10.000 de euro pe mediatizare la DC News, Serbanescu a raspuns:, sustine Serbanescu.Purtatorul de cuvant a spus ca de strategie - realizata corespunzator din punctul de vedere al CNAIR - nu s-a ocupat Bogdan Chirieac, ci Val Valcu.In schimb, CNAIR nu va face publica strategia de comunicare - in ciuda faptului ca este un document platit cu bani publici - din cauza ca in acest fel ea si-ar pierde din valoare, putand fi atacata.Ce inseamna acest lucru? Inseamna ca, de fapt, desi are tot dreptul la informatii, romanul nu are, momentan, cum sa afle pe ce anume a cheltuit CNAIR banii publici.Ciudat este ca institutia a decis sa se inhame la aceasta cheltuiala - deloc neinsemnata, de fapt - desi a transmis, in repetate randuri, pentru Ziare.com, ca e nemultumita de sumele mici de bani pe care le primeste de la Guvern pentru lucrarile pe care vrea sa le realizeze in regie proprie... Ei bine, se pare ca in acest an ministerul a alocat chiar prea multi bani, in conditiile in care fondurile ajungeau pentru toate cheltuielile necesare si mai ramanea si pentru cheltuit pe imbunatatirea imaginii publice.Ce-i drept, CNAIR chiar are in acest moment mari probleme de imagine si de credibilitate, in tara. Doar ca aceste probleme n-au fost create, de fapt, de presa, ci chiar de institutie, care fie promite lucrari pe care nu le poate realiza, fie face greseli care tin in loc si proiectele deja demarate.Spre exemplu, din dorinta de a sustine promisiunile politice ale Guvernului Dancila, CNAIR si-a asumat public finalizarea a 180 de kilometri de autostrada, in 2019.Or - dupa cum recunostea chiar fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova - acest obiectiv e imposibil de atins, din motive deja prezentate pe larg deTot recent, o decizie juridica gresita luata de CNAIR a impus reluarea unor licitatii si a cauzat amanarea inceperii lucrarilor pe doua loturi ale drumului expres Craiova-Pitesti Iar acestea sunt doar doua exemple recente de probleme inregistrate la nivelul companiei. In repetate randuri, ONG-urile care sustin dezvoltarea infrastructurii in Romania au acuzat CNAIR de neimplicare si de lipsa de profesionalism.In conditiile in care in Romania finalizarea constructiei unei sosele intarzie cu anii, iar intretinerea drumurilor - atata cat se face - lasa si ea mult de dorit, e greu de crezut ca romanului ii va folosi la ceva aceasta cheltuiala pe care CNAIR o face pentru a-si imbunatati propria imagine.