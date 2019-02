CNAIR face un anunt triumfalist despre Autostrada Sibiu-Pitesti. Dar sa nu ne imbatam cu apa rece

Ziare.

com

Compania de Administare a Instrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, vineri, ca a trimis catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia de atribuire a contractului Proiectare si executie Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges.Cu acelasi prilej, CNAIR a anuntat ca soseaua lunga de 9,86 kilometri ar urma sa fie proiectata in 16 luni si construita in alte 44 de luni. Cu alte cuvinte,. Asta, cu toate ca proiectul include si realizarea unui tunel lung de 1,35 de kilometri care sa permita soselei de mare viteza sa traverseze un deal.Din pacate, cei 5 ani in care trebuie realizata sectiunea de autostrada nu incep sa curga de acum, ci din momentul in care se va semna un contract intre CNAIR si o echipa de proiectanti si constructori. Iar pana atunci ar putea sa mai treaca multa vreme. Iata de ce.Dupa ce analizeaza documentatia primita de la CNAIR, ANAP poate cere clarificari. Iar asta inseamna ca specialistii in infrastructura rutiera vor fi nevoiti sa aduca imbunatatiri documentatiei. Cu cat mai multe vor fi clarificarile solicitate, cu atat va intarzia si finalizarea documentatiei...Dupa parcurgerea acestei etape, avand documentatia finalizata, CNAIR va putea lansa licitatia prin care sa isi aleaga un proiectant si un constructor pentru sectiunea de autostrada.In cazul in care unul sau mai multi constructori vor fi nemultumiti de procedura, vor depune contestatii. Iar rezolvarea acestora risca sa dureze cel putin cateva luni. Dupa finalizarea contestatiilor se va putea semna un contract pentru proiectarea si constructia soselei de mare viteza.Si abia de la acel moment ar incepe sa curga cei 5 ani in care sa se realizeze sectiunea Tigveni - Curtea de Arges din Autostrada Sibiu - Pitesti.Pana la acest moment, CNAIR a mai lansat licitatii pentru realizarea a doua sectiuni ale autostrazii, in anii trecuti. Este vorba despre sectiunea 1 Sibiu - Boita (lunga de 13 kilometri) si despre sectiunea 5 Curtea de Arges-Pitesti (lunga de 30 de kilometri) . Pana la acest moment, nu s-au anuntat castigatorii pentru niciuna dintre proceduri.