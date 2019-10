CNAIR nu stie inca de ce se crapa autostrada dintre Cunta si Saliste, desi a avut 5 ani pentru a afla

CNAIR: Umplem fisura si turnam astfalt. Si incercam sa aflam de ce se crapa

Fisura aparuta pe autostrada dintre Cunta si Saliste. Sursa foto: Forum PeUndeMerg.ro

Pro Infrastructura: De la inceput s-a lucrat prost. Acum, miza e sa nu mai inchida autostrada

Ziare.

com

Pentru a fi mai usor de construit, Autostrada Orastie-Sibiu - lunga de 82,2 kilometri - a fost impartita in 4 loturi. In 2011, s-au ales constructorii: Strabag pentru Lotul 1 (dintre Orastie si Vinisoara), Straco pentru Lotul 2 (dintre Vinisoara si Cunta), Salini Impregilo pentru Lotul 3 (dintre Cunta si Saliste) si Astaldi pentru Lotul 4 (dintre Saliste si Sibiu).In 2013 s-au inaugurat 3 dintre cele 4 loturi ale autostrazii. A ramas neterminat doar lotul dintre Cunta si Saliste, lung de 22,1 kilometri, la care lucra Salini Impregilo. Initial, autoritatile au transmis ca problema urma sa fie rezolvata in scurt timp. A mai trecut, insa, un an, iar autostrada tot nu era gata.Chiar si asa, in noiembrie 2014 - cu numai o zi inainte de al doilea tur al alegerilor prezidentiale in care se infruntau Klaus Iohannis (PNL) si Victor Ponta (PSD, la acea vreme) - autostrada Saliste-Cunta a fost inaugurata. Ministru la Transporturi era, la acel moment, Ioan Rus.Pana la urma, PSD nu a tras niciun folos de pe urma inaugurarii premature a soselei, Victor Ponta pierzand, dupa cum se stie, alegerile. In schimb, romanii inca mai trag ponoasele acelei decizii de a dechide soseaua inainte ca ea sa fie gata.Motivul: dupa circa 3 luni, parte din autostrada dintre Cunta si Saliste a inceput sa cedeze. S-au descoperit infiltratii care ajunsesera pana sub covorul asfaltic, iar parte din drum a inceput sa o ia la vale. Pana la urma, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR - numita la acea vreme CNADNR) a inchis cei 22,1 km de sosea, a demolat o portiune de circa 200 de metri lungime si a reconstruit-o.In urma scandalului, in decembrie 2015, directorul CNAIR de la acea vreme, Narcis Neaga, a fost demis. Iar in 2016, CNAIR a reziliat contractul cu Salini Impregilo. La randul lor, italienii au dat in judecata CNAIR, sustinand ca aceasta a modificat proiectul in timpul lucrarilor, dar nu a platit pentru ce a cerut in plus.Multi romani s-au asteptat atunci ca intreg scandalul sa se stinga si sa se transforme doar intr-o lupta surda, de uzura, in instanta, intre CNAIR si Salini Impregilo. Lucrurile n-au stat asa, iar problemele au fost mai mari decat ne-am putut imagina.Mai exact, autostrada dintre Cunta si Saliste a continuat sa crape. Cele mai recente fisuri au aparut chiar in urma cu cateva zile, in apropierea viaductului de la Aciliu si la circa 200 de metri distanta de portiunea de drum pe care CNAIR a demolat-o si, ulterior, a reconstruit-o.CNAIR a evaluat situatia si s-a apucat de reparatii. Dar alte si alte crapaturi ar putea aparea in soseaua de mare viteza chiar astazi.Iata de ce se intampla aceste lucruri, dar si motivul pentru care autoritatile nu reusesc, de atatia ani, sa rezolve problemele acestui segment de autostrada.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat pentruca institutia a inceput sa repare fisurile din sosea."Acea portiune de autostrada este monitorizata permanent. Acum a aparut o fisura de vreo 80 metri lungime care afecteaza trei benzi (pe sensul de mers de la Saliste spre Cunta - n.red.) cu o tasare intre 7 si 9 centimetri.S-a facut o inspectie vizuala acolo. Si in urma celor descoperite, s-a luat masura colmatarii (umplerii - n.red.) fisurii si a refacerii planeitatii (adica se va turna asfalt).Sigur ca e nevoie, acolo, de o expertiza de profunzime, care sa ne arate de ce se produc aceste tasari si fisuri. Stim deja ca terasamentul isi pierde stabilitatea. Dar avem nevoie de expertiza care sa ne spune clar si de ce se intampla asta.Si am tot incercat sa facem aceasta expertiza. Am lansat vara trecuta doua licitatii ca sa selectam experti, dar nu s-a prezentat nimeni la ele. Cel mai probabil, se tem sa nu descopere cine stie ce defecte si sa intre in conflict cu societatea care a construit acolo (Salini Impregilo - n.red.).Acum se pregateste documentatia pentru lansarea unei noi licitatii pentru expertizarea intregului segment de drum. Daca nu se va prezenta nimeni nici de aceasta data, luam in calcul si o incredintare directa a contractului de expertiza ( cum am facut cu IPTANA SA pentru Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva )", a precizat Alin Serbanescu.In teorie, strategia CNAIR suna bine. Dar ceva nu se lega, totusi. Daca primele probleme ale autostrazii au aparut in urma cu 5 ani, de ce institutia nu stie, totusi, nici pana astazi, ce le cauzeaza?Timp sa afle a avut din belsug. Licitatiile la care nu s-a prezentat nimeni in vara puteau fi organizate inca de prin anii 2015-2016. Iar daca nu se prezenta nimeni, CNAIR avea timp bercehet sa cresca sumele oferite pentru expertiza sau sa isi aleaga expert caruia sa-i incredinteze direct un contract. Dar n-a facut-o...Directorul-executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea, spune ca, de fapt, inca de la inceput era clar ca vor fi probleme pe autostrada, dar autoritatilor putin le-a pasat."Acolo problemele sunt istorice, as zice. Studiul de fezabilitate (care sta la baza constructiei drumului - n.re.d) a fost facut prost, in sensul ca nu continea, printre altele, suficiente informatii despre sol.Cand a constatat asta, proiectantul a cerut bani in plus de la Companie (actuala CNAIR, fosta CNADNR - n.red.) ca sa mai faca niste studii. Dar Compania nu i-a dat niciun leu in plus, ci i-a spus 'Proiecteaza doar cu ce date si cu ce bani ai'. Asa ca a iesit... ce vedem astazi pe sosea.Pana si oamenii simpli care locuiesc in zona spuneau ca solul pe care s-a construit drumul are probleme cu infiltratii si aluneca. Dar la proiectarea autostrazii nu s-a tinut cont de asta. In plus, si lucrarile (de constructie - n.red.) s-au executat prost. Am semnalat ani la rand acest lucru. Am filmat, am facut fotografii, am scris... Noi am zis, noi am auzit!Si apoi, din cauza infiltratiilor si a altor probleme, soseaua a inceput, incet-incet sa o ia la vale. Pana cand a luat-o de tot la vale", a precizat Ionut Ciurea.Directorul executiv al Pro Infrastructura (API) apreciaza ca la acest moment, cel mai important este sa nu se mai inchida traficul pe soseaua de mare viteza, intre Cunta si Salistea."Solutiile de rezolvare a problemelor trebuie sa le dea, intr-adevar, o expertiza.Dar pentru expertiza trebuie sa platesti. Iar cum CNAIR o scoate la licitatie pe sume mici, normal ca nu se prezinta nimeni. Daca dai bani, vin firme mari sa se lupte pentru contract si iti pot oferi solutii serioase.Spre exemplu, data trecuta cand au fost probleme cu infiltratiile, s-a intervenit cu niste tevi mari de dren, pe sub autostrada. S-ar putea sa se impuna si acum lucrari similare.Insa oricare ar fi solutia aleasa, important e ca ea sa se aplice sub trafic (adica fara intreruperea circulatiei pe autostrada - n.red.). Poti face acolo orice altceva: sa inchizi un sens, sa impui restrictii de viteza. Orice, numai sa nu inchizi!In perioada precedenta in care autostrada a stat inchisa, pe drumul national din zona - care a preluat traficul de pe soseaua de mare viteza - au murit 10 oameni. Asa ceva nu trebuie sa se mai intample!", a mai spus Ionut Ciurea.Intrebarea este: de cati ani va mai avea nevoie CNAIR ca sa afle ce probleme are autostrada pe care a inaugurat-o in 2014? Pentru ca abia dupa ce institutia va avea acele informatii, vom putea vorbi despre o perioada de inca vreo cativa ani in care soseau sa fie reparata.Pana atunci, romanii vor continua sa circule pe autostrada dintre Cunta si Saliste cu viteze mici si cu inima stransa, uitandu-se dupa crapaturi in asfalt...