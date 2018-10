Compania de Autostrazi a ales doua firme care sa construiasca drumul expres de la Craiova la Slatina. Iata care sunt

Ziare.

Dupa ce vor fi construite si date in folosinta, cele doua sectoare de drum vor contribui la decongestionarea traficului intre orasele Bals si Slatina. Mai multe detalii a oferit ministrul Transporturilor, Lucian Sova, aflat la Craiova alaturi de Viorica Dancila:"Cele doua companii (castigatoare - n.red.) prezinta, spun eu, garantii ca lucrarile vor fi finalizate la timp. Vom traversa o perioada de 10 zile in care, potrivit noilor reglementari, pot fi depuse contestatii.Incurajator e faptul ca cele depuse deja la CNSC au fost respinse, astfel incat n-ar trebui sa se prelungeasca. In iarna, cei doi antreprenori trebuie sa faca proiectare. Vrem sa inceapa lucrarile in zonele cele mai fierbinti, Bals si Slatina", a spus Lucian Sova.Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), primul tronson al drumul express Craiova-Piteasti va avea 17,7 km, pornind de pe centura Craiovei pana la limita judetelor Dolj si Olt. Acesta portiune de drum va fi construita de Tirrena Scavi S.p.A cu 76 de milioane de euro (358.179.480 lei), fara TVA.Al doilea tronson - care va continua traseul drumului express pe inca 39,8 kilometri, pana la Slatina - va fi impartit in 2 loturi, ambele construite de asocierea Sa&Pe Construct SRL - Spedition Umb SRL - Tehnostrade SRL - Consitrans SRL. Realizarea acestui al doilea tronson de drum va costa 141 milioane Euro (661.452.009 lei) fara TVA.Pana acum, Tirrena Scavi Spa a construit, printre altele, lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda si podul de la Gilau peste Somesul mic. In schimb, SC. Spedition UMB S.R.L., detinuta de familia omului de afaceri Dorinel Umbrarescu, a construit sectorul de autostrada de la Gilau la Nadaselu si lucreaza, printre altele, la lotul 4 al autostrazii Lugoj-Deva.