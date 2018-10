Compania de Autostrazi: N-am mintit-o pe Dancila! Banii europeni pentru centura Capitalei au fost ceruti la timp

Compania de Autostrazi: N-am mintit!

Autoritatile duc un razboi de uzura pentru Centura Capitalei

Ziare.

com

Viorica Dancila anuntase, inca de pe 11 octombrie, ca "dosarul" pentru solicitarea banilor europeni este gata si ca va fi trimis la Bruxelles pe data de 15 octombrie.Pe 17 octombrie, intr-o postare pe o retea de socializare, Clotilde Armand, consilier USR la Sectorul 1 al Capitalei, anunta ca Dancila a mintit si ca documentatia n-a fost, de fapt, trimisa la Bruxelles. La acel moment, surse alesustineau ca, intr-adevar, documentatia se afla inca in analiza la Ministerul Transporturilor, urma sa ajunga la Ministerul Afacerilor Europene si abia apoi urma sa fie incarcata intr-un sistem electronic si pusa astfel la dispozitia Bruxelles-ului.Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, de asemenea, ca documentatia nu a plecat spre Bruxelles la data anuntata de Dancila. Firea aprecia, insa, ca vina nu e neaparat a premierului, ci a directorului Companiei de Autostrazi, Narcis Neaga, care ar fi anuntat ca documentatia pentru "orbitalele Bucurestiului" e gata doar pentru a face figura buna in fata Guvernului.In plus, Gabriela Firea a declarat:"Concret, informatia publicata (...) conform careia dosarul pentru finantarea lucrarilor la Centura Capitalei se afla in analiza JASPERS, nu inseamna ca cererea de finantare este finalizata si nici ca este depusa la Comisia Europeana.JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) este un organism consultativ, rezultat din parteneriatul de asistenta tehnica dintre trei membri, Comisia Europeana, BEI si BERD, care poate emite in continuare observatii si poate solicita modificari de forma sau de fond ale documentatiei. Procesul de analiza ar putea fi unul de durata, asadar termenele initiale ar putea fi modificate, un exemplu in acest sens fiind proiectul pentru reabilitarea retelelor de termoficare al Primariei Capitalei, care a fost adaptat la cerintele JASPERS in decursul mai multor luni.In concluzie, abia dupa parcurgerea acestei etape, adica finalizarea documentatiei conform consultarii cu expertii JASPERS, cererea de finantare poate fi transmisa, prin sistemul MYSMIS 2014+, pentru a intra, conforma din punct de vedere administrativ, in evaluare tehnica si financiara.Mai mult, conform Ghidului Solicitantului, pentru proiectele depuse pe POIM, unul dintre criteriile de eligibilitate se refera la terenurile pe care se vor construi/extinde/reabilita investitiile. In acest sens, solicitantul trebuie sa demonstreze ca detine sau ca este in procedura de a obtine dreptul de proprietate sau dreptul de administrare a acestora pe o perioada de cinci ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului. Conform datelor detinute de specialistii PMB care au participat la grupurile comune de lucru pe acest proiect, CNAIR nu a realizat cadastrul si intabularea pentru anumite segmente din Centura Capitalei".Printr-un comunicat de presa remis redactiei, Compania de Autostrazi sustine, insa, ca Dancila a fost informata corect, iar documentatia a fost, intr-adevar, pusa la dispozitia Bruxelles-ului inca de pe 15 octombrie."Premierul Viorica Dancila a fost corect informata si a spus adevarul atunci cand a afirmat ca dosarul prin care Romania solicita finantare din bani europeni pentru Centura Capitalei se afla in pregatire si urmeaza sa fie transmis la Bruxelles. In data de 15 octombrie 2018, CNAIR a depus aplicatia de finantare in sistemul MYSMIS 2014+, pentru a accesa fondurile necesare proiectului 'Infrastructura Integrata pentru Zona orbitala a Municipiului Bucuresti'.Fondurile solicitate astfel din POIM 2014-2020 sunt destinate constructiei noii autostrazi de Centura Bucuresti Sud, pasajelor Mogosoaia, Domnesti, Berceni si Oltenita si largirii la 4 benzi a sectiunilor dintre A1 si DN7, DN2 si A2 si A1 si DN5 pe actuala Centura a Capitalei", se arata in comunicatul Companiei de Autostrazi.Merita mentionat faptul ca, de multa vreme, Compania de Autostrazi si Primaria Capitalei isi disputa Drumul National de Centura al Bucurestiului (DNCB) . Acest drum lung de 72 de kilometri se afla momentan in administrarea CNAIR, dar Gabriela Firea incearca sa-l preia, sustinand ca l-ar putea moderniza mai repede si mai bine. E un fapt sustinut si de informarea pe care Primaria Capitalei a remis-o, pe 20 octombrie, redactiei Ziare.com si in care se arata ca:"Avand in vedere controversele iscate in spatiul public in legatura cu veridicitatea informatiilor conform carora Cererea de finantare a CNAIR pentru lucrarile de modernizare a Centurii rutiere a Capitalei ar fi fost depusa la Comisia Europeana, Primaria Municipiului Bucuresti isi reafirma disponibilitatea si interesul de a prelua acest obiectiv de investitii.La nivelul Primariei Capitalei exista o structura de specialitate, functionala si operativa, dedicata atragerii de fonduri europene, care are capacitatea de a urgenta demersurile pentru completarea si finalizarea dosarului de finantare. Prin intermediul acestei structuri, au fost depuse numai anul acesta cereri de finantare in valoare de aproape 300 de milioane de euro".G.K.