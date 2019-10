Companiile interesate sa construiasca Centura Galati pot depune oferte pana la 12 decembrie 2019

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), valoarea estimata a contractului este de 899,555 milioane de lei fara TVA.Contractul pentru constructia Variantei de Ocolire Galati, in lungime de aproximativ 33 kilometri, are o durata de 90 luni si cuprinde 12 luni perioada de proiectare, 42 luni perioada de executie a lucrarilor si 36 de luni perioada de garantie a acestora."Durata contractului de lucrari poate varia in functie de perioada de garantie a lucrarilor ofertate de operatorul economic desemnat castigator. Data limita de depunere a ofertelor este 12 decembrie 2019", precizeaza CNAIR SA.