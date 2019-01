Constructia autostrazii Sibiu-Pitesti nu va incepe mai devreme de 2020. Iata de ce

O adevarata opera inginereasca

lucrarile vor incepe, cel mai devreme, in 2020.

Studiul de fezabilitate pentru soseaua lunga de 122 de kilometri este gata inca din anul 2008. Din pacate, insa, in ultimul deceniu, oamenii politici au avut mereu idei diferite cu privire la traseul pe care ar trebui sa il urmeze autostrada. In consecinta, desi a fost redesenata, soseaua a ramas, an dupa an, doar in stadiul de proiect.Evident, autoritatile europene au privit dezaprobator faptul ca Romania a tot amanat nejustificat constructia soselei. La urma urmei, aceasta face parte din Coridorul IV Pan European, pe care ar trebui sa se poata ajunge de la Dresda tocmai pana la Istanbul.Or, e lesne de inteles ca e in interesul Romaniei sa aiba o asemenea sosea, mai ales ca ea se va realiza cu bani europeni...Ca sa fie mai usor de construit, cei 122 de kilometri ai soselei au fost impartiti in 5 loturi. Mai exact, drumul care trece prin judetele Sibiu, Valcea si Arges a fost impartit astfel: lotul 1 (Sibiu-Boita), lotul 2 (Boita-Cornetu), lotul 3 (Cornetu-Tigveni), lotul 4 (Tigveni-Curtea de Arges) si lotul 5 (Curtea de Arges-Pitesti).In cele din urma, Compania de Drumuri a scos la licitatie lotul 1 si lotul 5 al autostrazii, dar n-a finalizat evaluarile si n-a anuntat castigatorii. Motivul: legislatia europeana prevede ca, inainte de atribuirea lucrarilor pentru autostrada, proiectul trebuie sa primeasca un acord de mediu. Iar Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) a eliberat acest acord abia in ultimele zile din 2018.In acest document se arata ca soseaua ar urma sa fie o adevarata opera inginereasca, 71 de poduri, 58 de viaducte, 10 pasaje, 9 tuneluri si 8 noduri rutiere. De-a lungul intregii sosele urmeaza sa se monteze garduri inalte de 3 metri, care sa nu permita accesul pe carosabil al animalelor mari, cum ar fi ursii.De asemenea, pe anumite portiuni, de o parte si de alta a autostrazii, se vor ridica garduri de 60 de centimetri care sa impiedice reptilele si broastele sa ajunga pe sosea.In acelasi document sunt mentionate si 51 de zone in care terenul s-ar putea tasa si ar putea aluneca, in cazul in care constructorii nu vor face lucrari de consolidare. Din pacate, insa, mai e mult pana sa se lucreze in zona.Potrivit purtatorului de cuvant al Companiei de Drumuri, Alin Serbanescu,Oricum, proiectarea trebuie facuta cu mare atentie, ca sa nu ne trezim, ulterior, ca avem probleme in faza de executie.Pentru loturile 1,4 si 5, documentatia e in regula, se va lucra pe baza studiului revizuit din 2008. Pentru loturile 2 si 3, se va lucra cu studiul si cu harti geologice. De asemenea, am comandat o serie de studii geologice pentru aceste portiuni", a precizat Alin Serbanescu.Ramane de vazut daca, intr-adevar, macar de aceasta data statul va reusi sa respecte termenele si sa se apuce, in cele din urma, de treaba.