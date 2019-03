Constructia drumului expres Craiova-Pitesti, amanata din nou: Licitatiile pentru jumatate de sosea se anuleaza

Ziare.

Drumul express Craiova-Pitesti a ajuns sa poarte numele dedupa ce, in repetate randuri, producatorul de autoturisme care are o fabrica la Craiova a reclamat ca lipsa drumurilor ii limiteaza dezvoltarea. Cu alte cuvinte, Ford sustinea ca ar putea produce pana la 1.000 de autoturisme pe zi, dar ca nu o face din cauza ca drumurile proaste din zona nu-i permit sa le si livreze, in timp util.Ani la rand, statul s-a multumit sa asculte cum Ford - dar si soferii care pierdeau timp pretios in trafic, in zona Bals - cer constructia unei sosele de mare viteza in zona.Apoi, pe indelete, a inceput sa intocmeasca un plan. Initial a luat in calcul constructia unei autostrazi care sa lege Craiova de Pitesti. Apoi s-a vorbit despre realizarea unui drum expres (care, spre deosebire de autostrada, nu are banda de urgenta si permite schimbarea sensului de mers pe fiecare dintre cele patru benzi).In cele din urma, s-a decis construirea drumului expres si s-au lansat licitatii pentru selectarea unor constructori care sa realizeze efectiv soseaua.La finele anului trecut - dupa cum v-a informat deja la acea vreme - Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat si contracte pentru proiectarea si constructia primilor 57 din cei 120 de kilometri pe care ii va avea drumul express. Loturi contractate in decembrie 2018 erau cele doua din capatul dinspre Craiova al soselei.Problema este ca doar jumatate de drum expres nu ar fi suficient pentru a rezolva problema aglomeratiei de pe soselele din zona. In consecinta, CNAIR a facut demersuri pentru a incepe si constructia loturilor 3 si 4 ale drumului, astfel incat traseul acestuia sa ajunga pana la Pitesti, potrivit planului.Din pacate - anunta Asociatia Pro Infrastructura (API) - CNAIR a facut o greseala care urmeaza sa intarzie inceperea lucrarilor la drum cu cel putin 17 luni.Potrivit API, unul dintre constructorii interesati sa construiasca lotul 3 al drumului expres - adica societatea Strabag - a contestat modul in care era intocmita documentatia de atribuire a lucrarilor.Din pacate, CNAIR n-a asteptat decizia instantei - fiind absolut sigura ca va castiga - si a mers mai departe cu licitatia. Problema este ca, ulterior, societatea Strabag a fost cea care a castigat procesul, obligand CNAIR sa anuleze intreaga procedura.In mod normal, in aceasta situatie - sustine Pro Infrastructura - CNAIR trebuia sa isi recunoasca greseala si sa reia cat mai repede licitatia in conditiile stabilite de instanta. In loc sa faca asa, insa, CNAIR a atacat decizia instantei la Inalta Curte, pierzand timp pretios. In cele din urma, instanta suprema a respins actiunile CNAIR, obligand-o sa reia licitatia, cum ar fi trebuit sa faca de la inceput.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat pentruca institutia a avut o ratiune pentru a actiona asa cum a facut-o., a declarat pentru, Alin Serbanescu.Ministerul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat miercuri ca vrea sa modifice legea, astfel incat doar societatile care se inscriu la licitatii sa poata contesta documentatia si rezultatul procedurilor.Din pacate, odata cu anularea licitatiilor pe cele doua loturi ale drumului expres Craiov-Pitesti, nimeni n-ar mai putea spune cand va fi gata, de fapt, drumul., transmite Pro Infrastructura.