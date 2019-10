Constructia Pasajului Mogosoaia a inceput cu o amanare de 6 luni. Pro Infrastructura: In loc sa lucram, asteptam hartii!

Pro Infrastructura: In loc sa lucram, asteptam hartii

Intersectia DN1A cu centura Capitalei peste care urmeaza sa se realizeze Pasajul Mogosoaia

Scopul acestui pasaj este sa le permita soferilor care circula pe DN1A (spre si dinspre Mogosoaia) sa nu se mai intersecteze cu cei care tranziteaza partea vestica a centurii Capitalei.Pentru bucurestenii de rand, constructia pasajului e urgenta, intrucat drumurile din zona sunt din ce in ce mai aglomerate. Cat de mare este numarul masinilor care circula prin zona si cat de greu trec prin intersectia centurii cu DN1A se poate vedea clar dintr-o filmare realizata de Asociatia Pro Infrastructura (API) la inceputul lunii mai:Din pacate, autoritatile fie n-au remarcat cat de aglomerata e zona, fie nu considera ca asta reprezinta o problema pentru oameni si tergiverseaza inceperea lucrarilor la pasaj.Compania de Drumuri - care administreaza centura Capitalei - a anuntat in august 2018 ca a ales, prin licitatie, societatea Strabag pentru a construi pasajul Mogosoaia. Contractul pentru realizarea lucrarilor a fost semnat , insa, abia pe 23 octombrie 2018. S-a stabilit atunci ca proiectarea pasajului va dura 6 luni, iar constructia lui propriu-zisa va lua inca 2 ani.Daca respectivul program s-ar fi respectat, acum lucrarile ar fi trebuit sa fie in toi la pasajul Mogosoaia. In realitate, insa, in zona n-a fost adus nici macar un utilaj cu care sa se poata construi.De ce stau lucrurile asa a explicat pentrudirectorul-executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea."Din informatiile noastre, proiectarea s-a finalizat in iulie. Ar fi trebuit sa inceapa executia. Dar asta nu s-a intamplat. Asa ca acum - dupa un an de la semnarea contractului - avem doar proiectarea, care ar fi trebuit sa dureze 6 luni.Adica am reusit sa facem intr-un an intreg cat planificasem sa realizam in jumatate din timp. Sau, cu alte cuvinte, suntem deja in intarziere cu 6 luni.De ce am ajuns aici? Din cauza ca, in loc sa lucram, stam sa asteptam diferite hartii.Spre exemplu, PMB - dupa ce a emis cu intarziere un certificat de urbanism - tergiverseaza acum eliberarea unui aviz de construire care sa ii permita constructorului (Strabag - n.red.) sa isi faca organizarea de santier.Aceasta organizare de santier este, de fapt, amenajarea spatiului in care constructorul isi va parca/depozita utilajele, isi va face birouri si isi va putea caza muncitori etc.. Organizarea de santier este o etapa de pregatire a lucrarilor la pasaj.Dar in loc sa elibereze acest aviz de construire, PMB a trimis constructorul la Primaria Sectorului 1 sa isi elibereze din nou toate avizele. Vorbim despre alte cateva luni pierdute", a explicat Ionut Ciurea pentruPrimaria Municipiului Bucuresti (PMB) a transmis o serie de precizari de presa, sustinand ca nu este de datoria sa, ci a Primariei Sectorului 1 sa emita acea autorizatie de construire in baza careia Strabag sa isi poate face organizarea de santier.In context,a cerut informatii si de la Primaria Sectorului 1 pentru a afla daca, intr-adevar, lucrurile stau asa cum sustine PMB. Si daca da, i-am cerut primariei de sector sa ne spuna cat mai dureaza pana cand constructorul podului de la Mogosoaia va putea macar sa isi aduca utilajele in zona.Biroul de presa al Primariei Sectorului 1 ne-a comunicat ca a transmis intrebarile noastre catre Directia de Urbanism. Si ca - la solicitarea- se va incerca identificarea unui specialist care sa ne explice cum stau lucrurile, chiar in cursul zilei de marti, 8 octombrie. Pana la momentul publicarii acestui text, insa, nu ne-a mai contactat nimeni din partea primariei de sector.In context, directorul executiv al API apreciaza ca ne-am putea astepta la noi intarzieri."Daca tinem seama de logica, ar trebui emisa autorizatia pentru organizarea de santier. Ulterior, odata ce si alte probleme de documentatie au fost rezolvate, urmeaza ca Ministerul Transporturilor sa elibereze si autorizatie de construire pentru pasajul Mogosoaia.Dar daca mai intarziem mult, e posibil ca aceasta autorizatie de construire se fie emisa, sa spunem, in decembrie. Si daca se va intampla asa, se va apuca constructorul, in plina iarna, sa lucreze la pasaj? E greu de crezut, mai ales daca va fi vremea rea! Asa ca iarasi vom mai intarzia cateva luni", a mai spus Ionut Ciurea.Si mai rau este ca - judecand dupa ritmul in care se construieste in Romania - e putin probabil ca lucrarile la Pasajul Mogosoaia, odata incepute, sa nu intarzie, iar si iar, din varii motive.In consecinta - cu toate contractele semnate si promisiunile autoritatilor - bucurestenii nu stiu, de fapt, nici cand va incepe si nici cand se va termina constructia Pasajului Mogosoaia. Asa ca tot ce pot face oamenii este sa continue sa piarda zilnic timp pretios in trafic, asteptand sa le vina autoritatilor cheful de treaba.