Constructorul italian al "autostrazii surpate" trebuie sa restituie statului roman 83 de milioane de lei

Potrivit deciziei Curtii de Apel, societatea Salini Impregilo S.p.A trebuie sa returneze Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) suma de 83.158.980 lei. Iata de ce.Salini Impregilo S.p.A este compania italiana care a lucrat la lotul 3, lung de 22 de kilometri, al Autostrazii Orastie-Sibiu. Acest lot, construit cu intarziere, a fost deschis traficului cu o zi inainte de alegerile prezidentiale din 2014. Din pacate, la cateva saptamani de la inaugurare, asfaltul a inceput sa se crape. In ciuda asigurarilor date de autoritati si a eforturilor de a remedia problema, crapaturile au reaparut, tot mai mari si mai dese. In cele din urma, alunecarile de teren au facut ca pe lot sa nu se mai poata circula.In cele din urma, in 2016, Compania de Autostrazi a refuzat sa mai faca plati catre Salini Impregilo S.p.A si nici nu a mai eliberat garantia de buna executie.Ulterior, contractul a fost reziliat, iar Compania a terminat lucrarile in regie proprie, in 9 luni. Ca sa scoata lucrarile la bun sfarsit, Compania a fost nevoita sa demoleze si sa refaca de la zero o portiune de 200 de metri de autostrada.In martie 2017, in urma unei actiuni a societatii de constructii din Italia, Curtea de arbitraj de la Paris a luat o serie de decizii prin care a obligat Compania de Autostrazi sa plateasca 83.158.980 lei catre Salini Impregilo S.p.A.Decizia recenta a Curtii de Apel Bucuresti indreptateste, insa, Compania de Autostrazi sa isi primeasca toti banii inapoi.La acest moment, Salini Impregilo S.p.A mai executa, in Romania, lucrari pe lotul 2, lung de 28 de kilometri, al Autostrazii Lugoj-Deva.