Corina Cretu a aprobat o finantare de 246 de milioane de euro pentru constructia a 50 de kilometri de autostrada

"Acest proiect de mare importanta, situat pe un coridor european strategic, va contribui la crearea unei retele de transport mai rapide si mai sigure in Romania.De asemenea, va face regiunea mai atractiva atat pentru investitori, cat si pentru turism si va inlesni dezvoltarea economica, permitand locuitorilor sa reduca timpul necesar deplasarii intre Targu Mures si Campia Turzii la mai putin de ora", a declarat inaltul oficial european, potrivit unui material publicat pe site-ul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Proiectul are in vedere constructia unei portiuni de 51,8 km de autostrada, cu doua benzi pe sens de circulatie, intre orasele sus-amintite, precum si a unei sectiuni de 4,7 km in apropierea orasului Targu Mures.Sectiunea de autostrada va face parte din coridorul 9 - Rin-Dunare -, gandit sa lege Strasbourg de Constanta in cadrul retelei de transport pan-european. Proiectul urmeaza a fi finalizat pana in luna octombrie 2019.Potrivit datelor de pe site-ul CNAIR, lucrarile la A3, intre Targu Mures si Campia Turzii sunt impartite in cinci loturi si ar urma sa coste, per total, peste 400 de milioane de euro fara TVA.La acest moment, lucrarile s-au inceput pe patru dintre cele 5 loturi. Cele mai avansate sunt pe lotul 2 din sectorul Targu Mures-Ogra, unde Asocierea Strabag SRL si SC Straco Group a realizat 65% din lucrari, dar unde exista acum o serie de dificultati cu relocarea unor retele electrice.Romania beneficiaza de o alocare de peste 22 miliarde de euro in cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020. Proiectele de infrastructura mare din domeniul transportului urmeaza a beneficia de 5,1 miliarde de euro.