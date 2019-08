Cu intarziere de peste 3 ani, 43 de kilometri din Autostrada Lugoj-Deva ar putea fi inaugurati, in august

Ziare.

Compania de Drumuri a contractat, inca din 2013, doua societati pentru a construi aceasta portiune de autostrada.Mai exact, pentru realizarea Lotului 3 al soselei (care se intinde pe 21,1 kilometri, de la Cosvita la Ilia), Compania a ales sa lucreze cu o asociere de firme condusa de Comsa SA . Totdata, pentru constructia Lotului 4 al autostrazii (cu un traseu de 22,1 kilometri, de la Ilia pana la Soimus) a fost selectata compania UMB Spedition In mod normal, lucrarile la ambele loturi urmau sa incepa pe 27 noiembrie 2013 si sa fie gata in mai 2016. Din pacate, n-a fost sa fie....Initial au aparut probleme legate de documentatia de mediu. Ulterior, a intarziat emiterea autorizatiei de construire. In cazul Lotului 3, conectarea cu reteaua nationala de drumuri n-a fost gandita din timp, asa ca a fost nevoie de lansarea de noi licitatii si de deschiderea de noi santiere.In plus, au aparut si alte diverse probleme. Spre exemplu, pe Lotul 4, UMB Spedition a dat - chiar in calea drumului pe care il construia - peste un cimitir, dar si peste o pestera cu lilieci protejati de lege. Pana la urma, s-a decis mutarea cimitirului si a liliecilor, dar toate acestea au cauzat intarzieri semnificative, pe santier.Tot pe lotul 4, in zona Dealului Soimus au aparut mai multe alunecari de teren care au ingreunat lucru.Iarna trecuta, cand s-a vazut amenintat cu demiterea, fostul director al Companiei de Drumuri, Narcis Neaga, sustinea ca Loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj - Deva sunt aproape gata si ca ar putea fi inaugurate in cateva luni. Dupa 7 luni, insa, sectiunea de autostrada inca n-a fost deschisa...Pe masura ce lucrarile s-au apropiat de final, insa, Asociatia Pro Infrastructura (API) a solicitat autoritilor ca - in cazul in care loturile de autostrada nu vor fi finalizate simultan - sa le inaugureze separat. In acest fel, soferii care au drum prin zona ar putea circula macar pe segmentul finalizat de autostrada, nemaifiind nevoiti sa isi riste vietile pe drumurile nationale foarte aglomerate...Purtatorul de cuvant al Companiei de Drumuri, Alin Serbanescu, a transmis, la solicitareaca insitutia spera sa poata inaugura cele doua loturi de autostrada in august. Cu toate acestea, a mai spus Serbanescu, loturile vor fi deschise separat doar in cazul in care unul dintre constructori, Comsa sau UMB, va finaliza lucrarile cu mai mult de doua saptamani inaintea celuilalt. In caz contrar, spunea purtatorul de cuvant al Companiei, nu s-ar justifica deschiderea etapizata a traficului pe cele doua loturi ale Autostrazii Lugoj-Deva.Aceasta problema pare, insa, sa isi fi gasit deja rezolvarea. Potrivit informatiilor oferite pentrude surse apropiate lucrarilor, ambii constructori ai loturilor de autostrada au cerut Companiei de Drumuri sa le receptioneze lucrarile (sa faca evaluarea finala - n.red.) pe 12 august. Iar asta inseamna ca, pana la jumatatea acestei luni, circulatia pe cele loturi de autostrada ar putea fi, in sfarsit, deschisa.Dupa inagurarea Loturilor 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva, soferii vor putea circula aproape numai pe sosea de mare viteza de la Sibiu pana la Nadlac, la granita cu Ungaria. Singura portiune in care soferii vor fi nevoiti sa iasa de pe autostrada este cea lunga de 13 km dintre nodurile rutiere Holdea si Marginea. Pe acest segment, inca mai sunt probleme procedurale de rezolvat pentru constructia soselei de mare viteza.Merita spus si ca acesti 43 de kilometri de autostrada ar putea fi singurii inaugurati in 2019, din totalul de 180 de kilometri pe care guvernarea PSD-ALDE a promis initial ca ii va deschide, pana la finele anului.