Cu masina pe autostrada de sub apa: O tara europeana are un plan foarte ambitios si s-a apucat de treaba

Ziare.

com

Mai mult de 1.000 de fiorduri fragmenteaza coasta de vest a Norvegiei, unde traieste o treime din populatia de 5,3 milioane de oameni a tarii. Pentru a strabate cei 1.100 de kilometri dintre orasele Kristiansand (situat la sud) si Trondheim (din nord), de-a lungul coastei de vest, ai nevoie de nu mai putin de 21 de ore si esti nevoit sa schimbi mai multe feriboturi.Si daca o iei de-a dreptul pe sub apa, cu masina personala? Oricat de fantezista ar parea ideea, Guvernul de la Oslo a luat-o foarte in serios, anuntand in urma cu ceva vreme ca intentioneaza sa construiasca o serie de tuneluri rutiere plutitoare subacvatice in Marea Norvegiei.Oamenii de la drumuri s-au pus imediat pe treaba, experimentand in prezent fiabilitatea unui astfel de proiect, pe care spera sa-l transforme in realitate pana in 2050. In cazul unei reusite, vorbim de o premiera mondiala.Cu viitoarele tuneluri, care fac parte dintr-un proiect de infrastructura in valoare de 40 de miliarde de dolari, autoritatile isi propun sa reduca la jumatate durata calatoriei dintre cele doua orase si sa elimine feriboturile din ecuatie. Planul include si construirea unor poduri, precum si a celui mai adanc (392 de metri) si mai lung (27 de kilometri) tunel din piatra, sapat intr-o roca pe sub fundul marii.Cea mai ambitioasa componenta a proiectului sunt insa tunelurile plutitoare, practic autostrazi construite in tuburi din beton imense, care ar urma sa fie amplasate la o adancime de aproximativ 30 de metri in Marea Norvegiei.Potrivit Administratiei Norvegiene pentru Drumuri Publice - NPRA, institutia guvernamentala responsabila de proiect, prin acesta se urmareste imbunatatirea transportului atat pentru scopuri comerciale, cat si in beneficiul populatiei locale.Ideea unui tunel plutitor scufundat nu este noua. In 1882, arhitectul britanic naval Edward Reed a propus, fara succes, o astfel de constructie de-a lungul Canalului Manecii. De asemenea, norvegienii nu sunt singurii pe care ii preocupa, posibilitatea de a construi un astfel de tunel fiind examinata in prezent de cercetatori din tari ca Italia, Coreea de Sud si China.Inginerii chinezi si compania de constructii CCCC, impreuna cu cercetatori de la Universitatea Tehnica din Delff, Olanda, analizeaza in ce masura ar fi posibila construirea unui tunel plutitor care sa traverseze pe sub apa Stramtoarea Qiongzhou, conectand insula Hainan de China continentala.