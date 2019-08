Cuc promite 100 de km de autostrada in 2019. Cum stau, de fapt, lucrurile si ce se poate termina pana la finele anului

Ce autostrazi s-au inaugurat in acest an si cate s-ar mai putea deschide

Filmare cu drona a santierului Lotului 1 a Autostrazii Sebes-Turda. Video: Youtube/Asociatia Pro Infrastructura

Inca mai e de lucru pe Lotul Iernut Chetani. Sursa foto: Asociatia Pro Infrastructura

La inceputul lui 2019, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, promitea ca in acest an se vor construi, in Romania, nu mai putin de 180 de kilometri de autostrada. Dupa cateva luni, Cuc a revenit, insa, asupra declaratiei, sustinand ca a fost gresit informat de Narcis Neaga , directorul de la acea vreme al Companiei de Drumuri. Dupa ce Neaga a parasit conducerea companiei , Cuc n-a mai facut prea multe promisiuni privind autostrazile care ar urma sa fie gata in acest an.Zilele trecute, insa, ministrul Transporturilor a revenit cu o declaratie pe acest subiect, sustinand ca in 2019 vor fi gata, a declarat Cuc marti, pe 13 august, citat de Agerpres Intrebarea este: isi va respecta ministrul promisiunea macar de aceasta data? Raspunsul e destul de simplu: n-o va face, pentru ca nu are cum. Motivul: indiferent cine si ce promite, in Romania nu se pot construi autostrazi peste noapte din cauza ca nici statul si, de multe ori, nici constructorii nu isi fac treaba asa cum ar trebui. cu o intarziere de peste 3 ani - este Lotul 4 al Autostrazii Lugoj - Deva, lung de 22 de kilometri, dintre Soimus si Ilia (judetul Hunedoara).Un lot vecin al acestei autostrazi, lung de 21,1 kilometri (dintre Ilia si Cosevita) are, de asemenea, sanse mari sa fie inaugurat, in acest an.In schimb, toate celelalte autostrazi promise de Razvan Cuc pentru 2019 au sanse minime sau chiar nule de a fi terminate pana in decembrie. Detalii despre stadiul fiecaruia dintre aceste proiecte a oferit pentrupresedintele API, Ionut Ciurea.Si de curand au mai aparut si probleme de mobilizare, iar constructorul nu se concentreza pe punctele critice ale santierului. Asa ca nu are cum sa termine in 2019", a explicat Ionut Ciurea.Iata cum stau lucrurile si cu celelalte loturi de autostrada promise de Razvan Cuc pentru 2019.Lotul e lung si sunt multe de facut. Nu putem spune ca mai e de intins asfaltul si atat! Nici vorba! Si e foarte putin probabil ca acest lot sa se finalizeze", a declarat Ionut Ciurea.Din pacate, nici celelate capete de autostrazi pe care Cuc spune ca le poate termina in acest an nu vor fi gata decat, cel mai devreme, in 2020., a mai spus Ionut Ciurea.Nici Centura Bacaului - pe care o construieste societatea UMB, fondata de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu - nu va putea fi gata in 2019, apreciaza directorul-executiv al API.. Si in acest caz trebuie sa spunem ca sansele de finalizare, in acest an, sunt zero", a mai spus Ionut Ciurea.Iar asta inseamna ca, de fapt - desi a promis initial ca va face 180 de kilometri de autostrada, apoi s-a razgandit si a promis doar 100 de kilometri - ministrul Cuc are sase reale sa inaugureze, in 2019, doar 43 de kilometri de sosea de mare viteza. Cu alte cuvinte - de vreme ce Lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Deva, lung de 22 de kilometri s-a inaugurat deja - ministrul ar mai putea deschide, in 2019, si lotul invecinat al acesleiasi autostrazi, lung de 21 de kilometri. Si cam atat, din pacate.