Cuc se pregateste sa dea afara de pe santier inca un constructor. La ce autostrada s-ar putea suspenda lucrarile

Fotografie remisa redactiei de Aktor, care a dorit sa demonstreze ca lucreaza pe lotul II al Autostrazii Sebes-Turda

Ziare.

com

Compania de Drumuri a contractat, inca din 2014, asocierea Aktor-Euroconstruct pentru a construi lotul 2 al Autostrazii Sebes-Turda - lung de 24,25 km. In mod normal, lucrarile ar fi trebuit sa se termine inca din 2016. Din pacate, insa, acest segment de autostrada - care ar trebui sa se intinda de la nodul rutier Alba Iulia Nord pana aproape de Aiud - n-a fost finalizat nici pana astazi.Ce-i drept, asocierea Aktor-Euroconstruct a intampinat ceva probleme pe santier, din cauza infiltratiilor de apa in sol. Cu toate astea, constructorul nici nu s-a mobilizat, asa ca lucrarile au batut pasul pe loc.In cele din urma - la finele lunii mai - pe santierul acestui lot de autostrada, in zona Teius, doua grinzi uriase s-au prabusit, la scurt timp dupa montare. La acel moment, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca a deschis o ancheta in incercarea de a afla cine se face vinovat pentru incident.Atunci compania Aktor n-a dat prea multe explicatii cu privire la incident. In schimb - in dimineata zilei de joi, 13 iunie - compania a transmis redactiei Ziare.com un comunicat prin intermediul caruia sustine ca lucreaza intens la soseaua de mare viteza si ca pana la finele anului aceasta va putea fi deschisa traficului., se arata in comunicatul remis de Aktor.La doar cateva ore de la momentul in care societatea a transmis aceste informatii, ministrul Razvan Cuc si directorul CNAIR, Narcis Neaga, au ajuns pe santierul autostrazii Sebes-Tuda, in control.Dupa inspectie, Cuc a spus ca n-a gasit pe santier nici urma a mobilizarii exemplare cu care se lauda constructorul."Lucrurile nu mai pot merge asa. Au termen de 2 saptamani ca sa vina la CNAIR cu dovada ca au utilaje si ca au subcontractat firme care sa lucreze (...) In caz contrar, la finele lunii, voi rezilia contractul. Cum erau cele doua grinzi despre care stiti, asa e si santierul lor acum: prabusit", a spus Cuc.Intrebat de jurnalisti daca o astfel de masura n-ar prelungi si mai mult termenul de finalizare a lucrarii, Cuc a raspuns:"Daca se reliciteaza, se prelungeste termenul de finalizare. Dar ce ati vrea sa facem? Credeti ca vreodata ii vom mai astepta inca 2-3 ani sa se mobilizeze? Eu cred ca romanii nu mai trebuie sa tolereze impertinenta unor constructori. CNAIR i-a inteles pe constructori si nici noi nu le cerem decat sa faca ceea ce si-au asumat, prin prelungirile de termene.Din 16 structuri de pe santier, doar 10 au grinzile montate. E adevarat, a plouat. Dar n-a plouat fara intrerupere. Se mai putea lucra. Uitati-va! Nu vad oameni care sa lucreze la structuri, nu sunt utilaje pe santier... ", a mai spus Razvan Cuc.Ministrul arata ca - in cazul in care rezilierea se va impune - va avea grija ca salariatii CNAIR sa nu mai, ci sa reevalueze cat mai repede starea lucrarilor, pentru a putea lansa o noua licitatie.Societatea Aktor a mai lucrat la construtia de sosele de mare viteza in Romania. Printre altele, a finalizat, cu mare intarziere, jumatate din Autostrada Urbana. In plus, Aktor a fost contractata si pentru a realiza o serie de lucrari la centura Capitalei.Situatia critica de pe lotul II al Autostrazii Sebes-Turda nu se regaseste, insa, si pe lotul I al soselei, lung de 17 km si la care lucreaza Impresaa Pizzaroti. Acest santier este gata in proportie de 70% si - daca e sa tinem cont de promisiunile ministrului Cuc - ar putea fi deschis circulatiei la finele acestui an.Reamintim ca loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda au fost inaugurate acum aproape un an, adica la finele lui iulie 2018.