Dancila a promis ca luni va fi depus la UE "dosarul" prin care cerem bani pentru centura Capitalei. Documentatia zace inca la Transporturi

Ce inseamna, de fapt, "sa trimiti dosarul" la Bruxelles

Pentru ce ne trebuie cei 1,3 miliarde de euro

Ziare.

com

La finele saptamanii trecute, Viorica Dancila anunta o noua reusita: finalizarea dosarului prin care Romania cere finantare pentru ceea ce specialistii numesc "soselele orbitale" ale Bucurestiului. Este vorba, de fapt, despre un Centura Capitalei si toate pasajele ei, dar si despre Autostrada A0, o autostrada care ar urma sa inconjoare Capitala ca un inel exterior si care, momentan, exista doar pe hartie."Am facut progrese importante in ceea ce priveste asigurarea finantarii investitiilor care vizeaza Centura existenta a municipiului Bucuresti, dar si infrastructura noua la profil de autostrada. Dosarul prin care solicitam finantarea din bani europeni este gata si luni (15.10.2018) va fi transmis Comisiei Europene. Solicitam finantarea din bani europeni, mai exact din Programul Operational Infrastructura Mare, pentru acest proiect deosebit de important. Vorbim despre fonduri estimate la peste 1,3 miliarde de euro fara TVA. Guvernul va oferi tot sprijinul pentru atragerea finantarii europene necesare realizarii acestui proiect", a declarat Viorica Dancila.Ei bine, asa cum remarca pe Facebook Clotilde Armand, consilier USR la Sectorul 1 al Capitalei, ziua 15 octombrie a venit, a trecut, iar dosarul despre care Viorica Dancila vorbea saptamana trecuta tot la Bucuresti a ramas.Aceasta intarziere nu reprezinta neaparat un obstacol major in calea constructiei "orbitalelor Bucurestiului". In schimb, pune inca o data cabinetul Dancila intr-o lumina proasta.Directorul-executiv al Asociatiei Pro Infrastructura, Ionut Ciurea, a explicat pentruca cererile de finantare pentru proiecte de infrastructura nu se trimit cu posta la Bruxelles."E bine, totusi, sa explicam ca finantarea pentru dosare de infrastructura nu se cere cu un teanc de acte puse intr-un plic, trimis apoi cu un curier, la Bruxelles. In schimb, finantarea se solicita cu o documentatie intreaga care se incarca intr-un sistem electronic. Intrebarea mea este: de ce trebuia sa anuntam ca e gata cererea de finantare? Asta reprezinta parcuregera unui pas dintr-o procedura, nu reprezinta vreun nou succes.Faptul ca cerem 1,3 miliarde de euro nu inseamna ca maine sau peste o luna ii vom avea in cont. Nici vorba despre asa ceva. Sistemul functioneaza altfel. De fapt, statul trebuie sa contracteze lucrari. In baza lucrarilor, constructorii emit facturi pe care statul le achita. Si abia apoi vine momentul in care isi poate lua si banii europeni.Din informatiile noastre, procesul de solicitare a finantarii a inceput deja. Nu-i totul, insa, sa trimiti documentatia. Conteaza si cum e facuta ea. Sa nu uitam ca documentatia pe care am trimis-o, initial, pentru a obtine finantare pentru Magistrala 6 de Metro (care face legatura cu zona Drumul Taberei - n. red.) ne-a fost retrimisa pentru ca nu era intocmita cum trebuie. Pana la urma, mai bine sa se trimita mai tarziu, dar intr-o forma corecta si completa", a spusi Ionut Ciurea.Din datele obtinute pe surse de, miercuri dupa-amiaza, documentatia era inca la Ministerul Transporturilor, pentru completare. Urma apoi sa ajunga la Ministerul Fondurilor Europene si abia apoi sa fie incarcata, in format complet, in sistemul electronic, in vedere solicitarii oficiale a finantarii pentru constructia "orbitalelor Bucurestiului".Dupa ani in care n-au reusit sa modernizeze cei 72 de kilometri ai Centurii Capitalei, in 2016, autoritatile i-au cerut Bancii Europene de Investiti sa le creeze o strategie de lucru. BEI a selectat un consultat - mai exact, firma Egis - care a realizat un studiu de amploare al traficului din zona si a pus la punct un plan detaliat de dezvoltare.Acest plan presupune modernizarea intregului Drum National de Centru al Capitalie (CNCB), realizarea pasajelor de la Mogosoaia, Domnesti, Oltenitei si Berceni. In plus, planul prevede constructia autostrazii A0, o sosea de mare viteza care ar inconjura Bucurestiul, ca un inel.Cateva dintre aceste lucrari sunt fie in curs de realizare, fie in faza de licitatie. Cele mai multe, insa, sunt doar la stadiul de plan.Potrivit Egis, constructia Autostrazii A0 si modernizarea Centurii existente a Bucurestiului, cu tot cu realizarea pasajelor, ar costa cam 1,3 miliarde de euro daca s-ar realiza in urmatorii 6 ani.Daca, insa, autoritatilor de la Bucuresti le va lua mai mult de atat sa faca noua autostrada, costurile de construcite ar putea creste. Si atunci o vom lua de la capat cu trimisul documentatiilor pentru obtinerea de finantari de la Bruxelles.