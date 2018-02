Dancila: Anul acesta facem 60 de km de autostrada din cei 350, altfel ministrul Transporturilor raspunde cu functia

Ziare.

"Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand venim in fata opiniei publice tot ceea ce promitem sa fie si transformat in realitate. (...)Fiecare persoana care este responsabila de un anumit termen va trebui sa il respecte. Nu va exista niciun fel de credibilitate acordata pentru o intarziere a unui termen, decat daca vor fi lucruri obiective si care au intervenit pe parcurs, legate de aceea perioada, dar fiecare va trebui sa se incadreze in acel termen, pe fiecare etapa pe care si-a propus-o in planul lui. Inclusiv ministrul", a precizat Dancila, duminica, la Romania TV.Ea a subliniat ca unul dintre obiectivele pentru acest an este realizarea a 60 de kilometri de autostrada."Anul acesta ne-am propus 60 de kilometri de autostrada, si ii vom face. Iar pana la sfarsitul anului 2020 vom face cei 350 de kilometri de autostrada pe care ii avem inclusi in program. Mai mult, vom achizitiona inca 27 de nave Tarom. Am achizitionat deja trei, vom mai achizitiona pana la sfarsitul anului 2020", a explicat ea.Intrebata daca ministrul va raspunde cu functia, in cazul in care in anul acesta nu vor fi realizati cei 60 de kilometri de autostrada, ea a raspuns afirmativ."Categoric, da (va raspunde cu functia, n.r.). Avem etapizat programul, cu termene, si fiecare va trebui sa raspunda de termenul respectiv, de etapa care trebuie indeplinita", a punctat ea.In ce priveste magistrala M5, premierul a spus ca isi doreste ca linia de metrou sa fie finalizata pana in primul trimestru al anului viitor. In ce priveste magistrala M6, ea a aratat ca exista probleme legate de documentatia trimisa la Bruxelles, care e incompleta."Metroul M5, Drumul Taberei, stiti ca s-a intarziat un an. Vreau ca pana in anul urmator, in primul trimestru, sa finalizam aceasta linie de metrou. Cautam solutii pentru linia de metrou M6 Gara de Nord - Otopeni. Avem probleme legate de documentatie. Documentatia trimisa la Bruxelles nu e conforma, este incompleta. Noi speram sa nu fie trimisa intreaga documentatie inapoi, ci doar partea care mai necesita date.Dar daca va fi toata trimisa inapoi, atunci va trebui sa vedem acolo unde avem situatie neconforma si sa trimitem inapoi. Dar pentru toate acestea mai cautam si alte solutii. Cautam sa vedem daca avem succes pentru un parteneriat public privat, dupa ce se vor emite si normele de aplicare ale parteneriatului public privat, si sa cautam si alte solutii, pentru ca toate acestea sa le putem rezolva", a mai spus ea.