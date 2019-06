Dancila anunta din nou ca l-ar putea da afara pe Narcis Neaga, seful Companiei de Drumuri. Cum a reusit sa ramana in functie pana acum

Ziare.

Inca de la inceputul lunii decembrie, Dancila anunta ca - daca nu va termina, in 2018, 100 de kilometri de autostrada - Narcis Neaga "va pleca acasa" Pana la urma, directorul CNAIR a inaugurat, anul trecut, cu mare intarziere fata de termenele initiale de finalizare, doar 60 de kilometri de sosea de mare viteza . Cu toate astea, a ramas in functie, sustinand ca - asa cum ii ceruse premierul - a terminat 100 de kilometri de autostrada. Doar ca, din motive tehnice, n-a mai apucat sa si inaugureze respectivele portiuni de sosea, anul trecut.Mai exact, Neaga sustinea atunci ca - pe langa cei 60 de kilometri inaugurati - se construise suficient din loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva pentru a se atinge cifra de 100 de kilometri, ceruta de Dancila.In decembrie, Neaga anunta ca - in functie de starea vremii - constructorii vor mai avea nevoie de doar cateva luni pentru rezolvarea unor probleme de infrastructura si finalizarea lucrarilor . Astazi - desi a trecut deja jumatate de an de atunci - pe respectivele santiere inca se lucreaza.Aceasta nu este, insa, nici pe departe singurul motiv pentru care Narcis Neaga risca sa isi piarda functia.Mai exact, din decembrie si pana astazi, CNAIR a suferit mai multe crize de imagine. Pe de o parte, institutia a facut greseli care au dus la amanarea constructiei unor sectoare de drum . Pe de alta parte - desi e institutie de stat al carei scop este sa construiasca si sa intretina drumuri - CNAIR a platit aproape 10.000 de euro unei firme controlate de Bogdan Chireac pentru a-si face. Asta, desi are deja un birou de presa foarte activ.La decredibilizarea conducerii CNAIR au contribuit, insa, din plin si actiunile coalitiei PSD-ALDE. Spre exemplu, la inceputul anului, purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, anunta ca institutia va putea inaugura in 2019 cel mult 118 kilometri de autostrada. Dupa numai cateva saptamani, insa, mai multi lideri ai coalitiei de guvernare au anuntat ca, de fapt, in acest an se vor termina nu mai putin de 180 de kilometri de autostrada, in Romania.Iar conducerea CNAIR s-a decredibilizat inca o data, asumandu-si fara sa protesteze noul obiectiv al politicienilor. Asta, cu toate ca, in mod evident, el nu poate fi atins.Una peste alta, intr-o emisiune la TVR, Viorica Dancila a declarat, luni seara, ca vrea sa schimbe modul in care urmeaza sa fie monitorizate proiectele de infrastructura si ca - in context - va afla, a spus Viorica Dancila.Ramane sa vedem cum se va concretiza aceasta noua avertizare pe care premierul i-a transmis-o directorului CNAIR. In plus - mult mai important - e de vazut cine sunt candidatii care i-ar putea lua locul lui Narcis Neaga la conducerea CNAIR si ce realizari intr-ale infrastructurii ii recomanda pentru functie.