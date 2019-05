De 7 ani, statul nu e in stare se termine o centura de nici 7 km. Solutia lui Cuc: Spectacol pe santier si o noua amanare

Amanari, scumpiri si rezilieri. Munca, ioc!

Stadiul lucrarilor la centura Tecuciului, intr-o filmare recenta cu drona, realizata de Asociatia Pro Infrastructura. Sursa video: Youtube

De ce trimite statul constructorii acasa si cine trage ponoasele

Foto: Site CNAIR/Sitatia lucrarilor in derulare

Orasul Tecuci are deja o portiune de sosea care joaca rol de centura, in partea de nord-vest. In consecinta, capatul de drum aflat acum in lucru nu va trebui sa fie atat de lung incat sa inconjoare orasul, ca o adevarata sosea de centura completa. In schimb, va fi suficient ca aceasta noua portiune sosea sa margineasca Tecuciul in sud si vest, pentru a prelua parte din traficul greu din zona.Cu alte cuvinte, noua portiune de centura se va intinde pe numai 6,9 kilometri si va avea o singura banda de mers pe sens, 10 podete, 2 pasaje peste calea ferata si 3 intersectii Potrivit estimarilor Companiei de Drumuri, un astfel de tronson de sosea se poate construi, fara probleme, intr-un singur an. In aceste conditii, intrebarea este: de ce la Tecuci drumul, inceput in urma cu nu mai putin de 7 ani, a fost construit abia pe jumatate?Inca din 2012 Compania de Drumuri i-a contractat pe portughezii de la Sociedade de Construcoes Soares Da Costa pentru a construi, pana in 2013, cei aproape 6,9 kilometri de centura din sud-vestul Tecuciului. Pentru contract portughezii urmau sa primeasca 49 de milioane de lei.In anul urmator, insa, dupa ce lucrarile fusesera realizate doar in proportie de 14,7%, contractul cu portughezii a fost reziliat. O vreme, asupra santierului s-a asternut linistea.In 2014, Compania de Drumuri a lansat o noua licitatie pentru centura Tecuciului. Cu toate astea, abia peste inca un an, in 2015, a reusit sa si contracteze, in sfarsit, un nou constructor. Anume, asocierea formata din SC Eurocogen filiala Aninoasa SRL, Aleandri Spa si Pasquale Alo SRL. Desi lucrarea era deja inceputa, aceasta asociere urma sa primeasca o suma cu 2 milioane de lei mai mare decat constructorul precedent. Numai sa se apuce de treaba si sa termine de construit soseaua!Asocierea a inceput lucrul, dar n-a trecut mult pana au aparut neintelegerile cu Compania de Drumuri. Mai exact, Compania le reprosa privatilor ca nu muncesc suficient. In replica, acestia sustineau ca nici sa vrea n-ar putea face mai mult, cate vreme Compania nu le elibereaza amplasamentul (adica nu muta retelele de gaz din santier si nu ii expropriaza pe toti tecucenii pe ale caror terenuri urma sa se construiasca drumul - n.red.).Cu toate aceste probleme, lucrarile au mers greu. In consecinta, soseaua - care, in baza noului contract, trebuia terminata in 2016 - n-a fost gata nici in 2017 si nici in 2018. In cele din urma, Compania de Drumuri a anuntat ca lucrarile se vor incheia in iunie 2019. Apoi a revenit, mutand termenul de finalizare in luna decembrie a acestui an.Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunta, in urma cu numai cateva luni, ca soseaua de centura a Tecuciului va fi, in sfarsit, finalizata, in 2019 . Din pacate, e limpede ca lucrurile nu stau deloc asa.Motivul: ajuns duminica trecuta pe santier, la Tecuci, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a rupt, in fata presei, contractul incheiat , in 2015, intre CNAIR si asocierea Eurocogen - Aleandri Spa - Pasquale Alo Srl. Iar asta inseamna ca, momentan, nici macar nu mai are cine lucra la centura Tecuciului.Purtatorul de cuvant al Companiei de Drumuri, Alin Serbanescu, a declarat pentruca rezilierea contractului cu asocierea Eurocogen - Aleandri Spa - Pasquale Alo Srl a fost justificata., a precizat Alin Serbanescu.Din documentele CNAIR, situatia pare, insa, putin mai nuantata. Mai exact, intr-o situatie a lucrarilor in derulare postata pe site-ul propriu, chiar Compania mentioneaza ca - dupa 7 ani - pe santierul centurii Tecuciului n-au fost inca deviate toate tevile de gaz din zonele in care ar trebui sa se construiasca. In plus, mai sunt tecuceni care trebuie expropriati astfel incat sa se poata lucra la sosea.Cu alte cuvinte - chiar daca nici constructorii de pana acum n-au fost tocmai harnici si nici disciplinati - e limpede ca nici statul n-a asigurat toate conditiile necesare pentru constructia centurii Tecuciului.Mai multe despre blocajele care au impiedicat constructia soselei a explicat pentrudirectorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea., a explicat pentruIonut Ciurea.Cand se vor finalza lucrarile la centura Tecuciului? E greu de spus.Inainte de toate, faptul ca ministrul Cuc a rupt niste hartii pe santier nu inseamna, de fapt, ca a fost reziliat contractul cu constructorul. Aceasta reziliere este o procedura complexa, pe care va trebui sa o duca la capat CNAIR, in urmatoarea luna.Ulterior, tot Compania de Drumuri va trebui sa organizeze o licitatie pentru a selecta un nou constructor. In cazul in care licitatia va fi contestata, e posibil sa treaca luni bune (sau chiar mai mult de un an) pana cand cineva sa se apuce, din nou, de lucru la sosea., a mai spus Ionut Ciurea.Cu alte cuvinte, dupa 7 ani de neputinta administrativa si dupa unul dintre deja obisnuitele spectacole ale lui Razvan Cuc, romanii s-au ales cu un drum impracticabil - construit abia pe jumatate - si cu riscul de a-i achita despagubiri constructorului trimis acasa.