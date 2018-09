De cate mari are nevoie Romania?

Meritele regilor si comunistilor

Am avut o flota redutabila

Romania a desfasurat, cu tenacitate si talent, o istorica ofensiva navala, reusind sa se plaseze, in anii '80, printre primele zece natiuni maritime ale lumii

Flota a fost facuta "pierduta"

in 10 ani flota comerciala s-a redus, adica, la 10% fata de cea din 1990, iar astazi nu mai avem decat 3 (trei) nave maritime amarate, si alea neautorizate

pentru suma ridicola de un milion de dolari

Turismul de litoral a devenit o gluma proasta

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

(Petre Ispirescu - Zana muntilor)Dupa ce au distrus in 20 ani tot ceea ce ne lega de Marea Neagra, politicienii nostri au capatat brusc o vocatie maritima si se extind peste 12 tari si trei mari.Rand pe rand, guvernele de la Bucuresti au desfiintat a noua flota comerciala mondiala (cam 300 de nave), una din primele 10 flote de pescuit oceanic de pe glob (cam inca 100 de nave), au vandut in avans gazul neexploatat inca din Marea Neagra catre companiile controlate de Viktor Orban, au acoperit hotelurile de pe litoral cu buruieni, au stopat dezvoltarea portului si a orasului Constanta, au manelizat perla litoralului, Mamaia, au prapadit santierele navale si brusc s-au trezit ca avem deschidere la mare.Ministrii si sfetnicul prezidential lucitor precum aurul, analistii si progresistii, cu totii au devenit actori in bufoneria Summit-ului celor Trei Mari, propunand nici mai mult, nici mai putin decat trei magistrale digitale si o magistrala feroviara Constanta-Gdansk!Superficialitatea si improvizatia au stapanit prestatia Romaniei la importantul forum al Initiativei celor Trei Mari de la Bucuresti de saptamana trecuta: de la ratarea intalnirii de la aeroport a premierului cu presedintele Comisiei Europene pana la ridicolul "proiectelor romanesti" de infrastructura regionala.: Romania (in primul rand), Balcanii de Vest si Grecia, iar: mutarea gazului de la singurul producator din regiune (Romania) la toti ceilalti (in primul rand catre Ungaria, beneficiarul final si singur al conductei RU, fosta BRUA!Noi nu avem elementele minime de infrastructura de transport bine puse la punct, dar visam in schimb la conexiuni feroviare in lungul conceptului Intermarium. Inca nu am reusit sa finalizam portiunea romaneasca de cateva sute de kilometri a Culoarului IV Paneuropean (Curtici-Brasov-Bucuresti-Constanta) si nici nu ne-am apucat de portiunea culoarului IX (Giurgiu-Bucuresti-Pascani-Iasi-Ungheni) - la fel... parte a politicii europene pe transporturi.Ma refer la. Bucurestiul nu are o centura feroviara functionala si nici vorba, din pacate, de legaturi de metrou sau pe cale ferata cu aeroportul, dar vrem axa de cale ferata cu Gdansk. Inaugurarea magistralei 5 bucurestene de metrou intarzie si aceasta pana acum cu cativa ani...Si ce sa ne aduca acel culoar feroviar? Romania are deja un deficit de 2 miliarde de dolari in relatia comerciala cu Polonia si inca 2,5 miliarde de dolari fata de Ungaria! Vrem sa crestem acele deficite? Pai noi in loc sa ne legam cu infrastructura de Vest, vrem sa ne legam de Nord?Nu mai bine facem noi niste magistrale digitale reale pe la noi? De exemplu, poate terminam proiectul Ro-net sau macar ii anchetam pe cei care l-au irosit. Sau poate obligam trezoreria, ANAF si alte distinse institutii sa primeasca plati cu cardul in anul 2018.Vazand fantasmele propuse de Guvernul Dancila si promovate de stralucitorul de la Cotroceni, ma intreb cuminte: oare ce fumeaza oamenii astia prin sedintele lor? In ce realitate traiesc?Oare ei stiu ca la Aeroportul Bucuresti este imposibil sa iei un taxi dupa "digitalizarea" prin instalarea a trei terminale penibile care mai mult incurca decat descurca? Oare ei cand or fi mers ultima oara cu trenul (12 ore!) de la Bucuresti la Cluj? Oare atunci cand sosesc bronzati la salonul VIP de la Otopeni, apar secretarele si le lipesc abtibilduri cu romani fericiti pe lentilele ochelarilor aburiti de "single malt"-ul de la Business Class?E drept ca, tot la acel congres, Rusia a smuls Romaniei litoralul pe care-l detinea pana atunci (sudul Basarabiei, incorporat Moldovei la 1856).Inca din primii ani,; acest complex include monumentul ingineresc construit de catre Anghel Saligny si numit "podul Regele Carol I".Regatul Romaniei a platit pentru acest complex proiect de infrastructura o suma uriasa pentru acele vremuri (35 milioane lei aur), costul intregului ansamblu feroviar care lega Dobrogea de trupul tarii a fost de peste 10% din PIB-ul anual al tarii de atunci., primul pod inaugurat fiind cel peste bratul Borcea in mai 1986, urmat de cel de la Cernavoda in octombrie 1987; noua magistrala feroviara Bucuresti-Constanta era complet electrificata, automatizata si dotata cu o cale ferata dubla, permitand derularea a peste doua treimi din comertul exterior al tarii.Constructia unei cai ferate duble si a unei sosele cu patru benzi de circulatie a fost platita de romani cu un procent din PIB-ul anului 1987, o suma uriasa pentru atunci, dar nu trebuie uitat ca se traversa astfel, in conditii economice favorabile, cel mai mare fluviu al Europei peninsulare (fara Volga ruseasca).Realizarea inginereasca a acestui complex este impresionanta, cu atat mai mult cu cat este in totalitate opera inginerilor romani.Doar un an dupa inaugurarea podului de la Cernavoda, la 16 octombrie 1896, regele Carol I inaugura un santier urias, pentru reconstructia si modernizarea portului Constanta, dupa ce statul roman rascumparase de la compania britanica "" instalatiile portuare deja existente la Constanta de pe vremea otomanilor.si care permiteau manipularea a 1,4 milioane de tone de marfuri, cam un sfert din exporturile Romaniei de atunci.In 1937, dupa noi lucrari de modernizare, traficul atinge 6,2 milioane tone in 1937, cifra care situa Constanta intre primele cinci porturi europene.In 1967 incepe un efort titanic de doua decenii care include extinderea portului spre Sud, finalizarea canalului Dunare-Marea Neagra in 1984 si dezvoltarea a peste 3900 hectare de infrastructura portura, care plasa Constanta intre primele trei porturi europene, cu un varf de trafic in 1988 de 62,3 milioane de tone marfuri. Spre comparatie, in 2016 traficul total a atins 59,4 milioane de tone, iar anul trecut 58,4 milioane de tone., care deservea rutele maritime Constanta-Istanbul-Izmir-Pireu-Alexandria - Haifa - Beirut si care a pierdut toate cele 16 vase ramase in 1945, vase confiscate de catre sovietici si incluse in "firma mixta" Sovromtransport.Abia in 1954, Romania recupereaza activele firmei Sovromtransport, care devine Navrom, un nume de legenda pe marile lumii., avand a noua flota comerciala de pe glob (288 nave active, 311 in total) si a patra din Europa!era de peste 100 de nave, ceea ce ne plasa pe locul cinci in Europa. 80 de nave se aflau in constructie in cele 12 santiere navale din tara (cinci la Marea Neagra si sapte la Dunare).avea o capacitate de 5,6 milioane tdw, din care jumatate (aproape 3 milioane tdw) o reprezentau cele 70 de mineraliere si inca o cincime cele 12 tancuri petroliere.Nu aveam nave vechi, asa cum indelung s-a mintit de catre politicieni: o treime aveau intre 10 si 15 ani vechime, un sfert intre 5 si 10 ani vechime si 10% erau mai tinere de 5 ani. Mai putin de o cincime din vasele romanesti erau mai vechi de 20 de ani. Navrom, compania care detinea cea mai mare parte a flotei comerciale, avea o datorie simbolica in 1990, de doar 29 milioane de dolari, contrar versiunii celor care deplangeau ineficienta noastra proverbiala., astfel incat in 1993 ramasesera 244 de nave. Ei bine, in 2001 mai erau abia 45, cu o capacitate de doar 560.000 tdw:Si ca sa nu mai credem lacrimile de crocodil ale celor care plangeau vechimea flotei noastre, sa notam ca in decembrie 2010 se aflau in exploatare peste 110 nave (cargouri, mineraliere si petroliere construite in perioada 1971-1990) din fosta flota comerciala maritima a Romaniei, toate acestea fiind sub pavilioane straine si in proprietatea a diversi armatori!In toata aceasta perioada,Dar flota de pescuit oceanic a Romaniei, mandria noastra?Cu toate acestea, grecii au reusit sa valorifice patrimoniul CRPO, in urma unui acord semnat de ei cu conducerea F.P.S., inca de la jumatatea anului 1997.: daca in anii '70 aveam 1,5 milioane de turisti straini si peste 100 de zboruri charter in fiecare weekend la aeroportul Mihail Kogalniceanu, anul trecut am avut 62.000 de turisti straini, atrasi mai mult de frumusetile siliconate care populeaza cluburile gigantice din Mamaia decat de plaja sau de hoteluri. In anii '70, a opta parte din PIB-ul national provenea din turism...Daca peste statiunile din sudul litoralului domnesc inca balariile, Mamaia a fost transformata de catre Radu Mazare intr-un club imens in care vin doar cei care pot sa cheltuie un salariu pe weekend., facand loc la ei acasa urbanismului manelist si sultanului Murad I, acaparatorul tuturor ecranelor TV si proiectat primar peste ce-a mai ramas din Constanta.Asa cape un Juncker, aflat la un final trist de cariera, liderul unei Uniuni Europene care tremura de frica lui Viktor Orban si pe secretarul american al Energiei, Rick Perry, caruia am pierdut un bun prilej sa ii spunem ca ar fi bine sa aduca si o investitie in petrochimie pentru a completa conditiile exceptionale cerute pentru ExxonMobile, incluzand autorizarea terminalului de tratare a gazelor de la Tuzla, la doar 800 de metri de tarm in zona singurilor 17 km de plaja virgina care ne-a mai ramas.