Desi au autostrada la o aruncatura de bat, locuitorii comunelor din nordul Capitalei circula tot in conditii vitrege. Cine e de vina si ce se poate face

Ziare.

com

Intr-o postare recenta de Facebook , Asociatia Pro Infrastructura (API) sustine ca nodul rutier de la Moara Vlasiei - care le-ar permite bucurestenilori mutati in nordul Capitalei sa intre pe autostrada A3 si sa se intoarca, in conditii de trafic civilizat, in oras - ar fi trebuit deja inaugurat. Faptul ca asa ceva nu s-a intamplat, iar oamenii sunt in continuare nevoiti sa circule pe drumuri judetene aglomerate, e numai vina Companiei Nationale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR)."Nodul rutier este pregatit pentru a primi traficul inca de anul trecut, insa nu este receptionat de catre CNAIR dintr-un motiv mai mult decat penibil: face parte din contractul cu Aktor pentru constructia celor 3,3 km din Autostrada A3 de la intrarea in Bucuresti, iar vestitul regulament de receptie nu permite, conform CNAIR, decat receptii pentru santiere finalizate 100%.Altfel spus, acest nod nu poate fi deschis fiindca la 16 km distanta, la intrarea in Bucuresti, cei 3,3 km de autostrada nu sunt inca finalizati. Este rusinos cum decidentii de la transporturi se ascund in spatele unui regulament de receptie aberant, in loc sa faca tot posibilul pentru a-l aduce la o forma axata pe binele cetatenilor", se arata in postarea API.E greu de inteles cum poate CNAIR sa amane deschiderea nodului rutier, in conditiile in care soferii au atat de mare nevoie de el, a declarat pentrudirectorul executiv al API, Ionut Ciurea."In ultimii ani, s-au dezvoltat mult zonele Stefanesti, Tunari si Otopeni. Sunt foarte multi bucuresteni care locuiesc acolo si care vin zilnic in oras. Or, nodul de la Moara Vlasiei este cel care le permite sa o faca pe A3. Sigur ca sunt variante sa ajungi in Capitala si fara nod. Spre exemplu, o poti lua pe DN1, pe drumul judetean care face legatura dintre Tunari si Bucuresti (DJ 200B - n.red.) . Dar se circula mult mai greu si in conditii de risc mai mare decat pe autostrada.In sine refuzul de a inaugura nodul este de neinteles, in conditiile in care el nici nu era la inceput in plan si s-a construit la solicitarea CNAIR. Iar daca l-ai facut, de ce sa-l tii inchis, cand oamenilor le-ar fi de mare folos sa-l poate folosi ca sa intre pe autostrada?" a declarat Ionut Ciurea.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat, insa, ca lucrurile sunt mai complicate si ca deschiderea nodului de la Moara Vlasiei ar putea crea probleme intr-o alta zona din nordul Bucurestiului."Daca punem problema deschiderii nodului de la Moara Vlasiei, ar trebui totodata sa vorbim si despre descarcarea traficului care va fi preluat de drum din acea sursa. Unde s-ar face aceasta descarcare? In Voluntari, practic. Deja am avut o discutie pe aceasta tema cu autoritatile din Voluntari, cand se punea problema deschiderii lotului de autostrada finalizat dintre Centura si strada Popasului din Voluntari. Iar autoritatile de acolo au spus deja ca exclud posibilitatea ca noi sa descarcam trafic de pe autostrada pe strada Popasului, pentru ca aceasta, deja aglomerata, s-ar bloca. Si practic ar bloca Voluntariul si ar putea crea probleme in zona Pipera.Inteleg ca ideea ar fi sa deschidem capete de autostrada, pentru ca ele sunt functionale? Pai, teoretic or fi functionale, dar scopul nu este sa deschizi un capat, ci tot tronsonul. Cand vorbim despre autostrazi, nu stiu daca ne foloseste sa avem mentalitatea asta de parca ne-am pregati sa inauguram alei de parc.Plus ca mai sunt si alte lucruri de care trebuie sa tinem seama. Spre exemplu, atunci cand inaugurezi un sector dintr-o autostrada aflata in lucru risti sa incurci traficul cu fluxul de utilaje al constructorului, care mai trece pe acolo. La fel de bine, constructorul poate spune ca vrea sa inchida traficul o zi sau doua, ca sa mute o macara de colo dincolo. Ce faci in conditiile astea? Deviezi traficul de pe autostrada inapoi pe drumurile judetene? Nu cred ca este solutia.De fapt, solutia, in acest caz, este sa se mobilizeze constructorul (Aktor - n.red.) si sa termine lotul de drum. Si apoi ne putem gandi la inaugurare unui lot, nu doar a unui capat", a declarat Alin Serbanescu pentruPotrivit informatiilor de pe siteul CNAIR, Aktor a construit pana acum 79,4% din Tronsonul Bucuresti-Ploiesti si ar urma sa termine lucrarile in luna iunie. Potrivit informatiilor, stiind ca nu poate respecta termenul, constructorul s-a angajat sa termine tot ce are de facut pana la finele luni august. Daca se va intampla sau nu asa, ramane sa vedem. De un singur lucru putem fi siguri, in acest moment: sansele ca soferii din comunele din nordul Bucurestiului sa poata circula spre si dinspre oras pe autostrada, in 2018, sunt foarte mici.