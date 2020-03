Desi demnitarii nu prea folosesc trenul prezidential, CFR plateste sa-l intretina. Cea mai noua cheltuiala: 135.000 de lei

Ziare.

CFR SA informeaza, inainte de toate, ca "a format o garnitura de tren prezidential completa din 9 vagoane mentinute activ in serviciu. (...) Aceste 9 vagoane trebuie sa fie apte de circulatie conform instructiilor in vigoare pentru a asigura in orice moment deplasarea delegatiilor guvernamentale sau prezidentiale la evenimente oficiale".Or, ca garnitua sa fie gata de drum, vagoanele trebuie, periodic, verificate si reparate. Iar in perioada urmatoare trebuie supuse unor astfel de verificari 4 dintre cele 9 vagoane ale trenului prezidential. Asa ca CFR SA isi cauta - prin licitatie - o societate care sa repare vagoanele Potrivit caietului de sarcini, societatea care va castiga va trebui sa faca verificari si lucrari de mentenanta la toate componentele vagoanelor, de la frane pana la instalatiile sanitare sau electrice si mobilier.Lucrarile n-ar trebui sa dureze mai mult de 2 luni, iar suma totala pe care CFR SA este dispusa sa o plateasca pentru repararea celor 4 vagoane este de 135.000 de lei. Banii vor fi platiti din fondurile CFR SA.Potrivit anuntului publicat pe platforma de achizitii publice (Sicap - n.red.), societatile interesate de verificarea si repararea vagoanelor trenului prezidential pot depune oferte pana pe 8 aprilie.Chiar daca presedintii si membrii Guvernului Romaniei nu prea folosesc acest tren pentru deplasari curente, el este in continuare pastrat in functiune si reabilitat de CFR SA, potrivit unui program. Spre exemplu, pe site-ul CFR SA se poate vedea ca in ultimii 3 ani s-au lansat 4 licitatii pentru lucrari la trenul prezidential