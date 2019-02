Desi n-a construit niciun capat din autostrazile promise, Guvernul sustine ca va face si linii de tren de mare viteza

Ce a promis Guvernul si ce a facut, de fapt, prin PPP

Pro Infrastructura: Linia de mare viteza, inca o poveste prin care autoritatile mimeaza munca!

In principiu, regimul PPP presupune ca un privat construieste din bani proprii o sosea, un canal navigabil sau o cale ferata si isi recupereaza investitia percepandu-le, apoi, taxe celor care folosesc respectiva infrastructura. E un mod de lucru adoptat in special in tarile cu mari aglomerari urbane.La noi, Compania de Drumuri a incercat de 3 ori sa construiasca Autostrada Ploiesti - Brasov in regim PPP, dar n-a reusit. Motivul: dupa cum a explicat pentrudeputatul Catalin Drula (USR), in Romania - o tara cu valori de trafic relativ reduse - privatul nu isi poate recupera, intr-o perioada rezonabila, investitia facuta intr-o autostrada In consecinta, nici metoda PPP nu are cum sa functioneze, la noi.In aceste conditii, pe vremea cand premier era Mihai Tudose, Guvernul a cerut ajutorul Bancii Mondiale (BM) pentru a realiza documentatia necesara constructiei autostrazii Comarnic-Brasov, pe care apoi sa o realizeze printr-o schema clasica de finantare.Tocmai cand acest proiect incepuse sa prinda contur, PSD a schimbat Guvernul. Iar Cabinetul Dancila, proaspat investit, a renuntat la colaborarea cu BM si si-a asumat contructia unor obiective mamut de infrastructura prin PPP, in ciuda faptului ca aceasta metoda isi dovedise deja ineficienta.Primul proiect pe care Cabinetul Dancila a promis ca il va realiza in PPP este Autostrada Ploiesti-Brasov. Constructia va fi dificila, in conditiile in care soseaua, desi construita in zona de munte, va trebui sa fie, totusi, una de mare viteza.Pentru acest proiect, Comisia de Prognoza a lansat o licitatie pentru semnarea unui contract de PPP, la care s-au inscris 5 societati . Procedura este in curs, dar se mai pot inca formula contestatii. Oricum, pana ca unul dintre cei 5 constructori sa ajunga efectiv sa faca un metru de autostrada vor mai trece ani.Ulterior, Cabinetul Dancila a mai promis ca, tot printr-un proiect in PPP, va transforma Bucurestiul in port la Dunare . La jumatatea lunii decembrie, s-a lansat in dezbatere publica studiul de fundamentare pentru acest proiect.Asa cumv-a informat deja, sansele ca acest proiect sa se realizeze sunt nule. Cu toate acestea, simpla lui existenta influenteaza constructia altor obiective de infrastructura. Spre exemplu, CFR SA e obligat sa faca la Gradistea un pod peste Arges mai mare decat ar trebui, astfel incat sa nu stanjeneasca navigatia prin zona a navelor de croaziera pe care Cabinetul Dancila spune ca le va aduce in zona, pe Canalul Dunare-Bucuresti.In plus, Cabinetul Dancila vrea sa mai faca, tot in PPP : autostrada Targu-Neamt - Iasi - Ungheni si inca o autostrada care sa urmeze ruta Bucuresti - Craiova - Calafat - Drobeta-Turnu Severin - Lugoj.Mai mult, Guvernul mai vrea sa construiasca, de asemenea in PPP, un "'mini oras' medical in zona Mogosoaia", care sa contina un spital de urgenta cu 3.000 de paturi, facultate de medicina, campus universitar etc.Pe langa toate aceste proiecte uriase pe care promite ca le va realiza in PPP, Cabinetul Dancila vrea acum sa isi mai asume unul. Este vorba despre o linie de tren de mare viteza, care sa ajunga de la Ploiesti tocmai pana la Siret, in nordul tarii.Potrivit unui proiect de hotarare lansat in dezbatare publica de Comisia de Prognoza , Cabinetul Dancila urmeaza sa construiasca, tot prin PPP, linia de cale ferata de mare viteza Ploiesti - Buzau - Focsani - Bacau - Pascani - Iasi - Suceava - Siret (Vicsani), cu o lungime totala de circa 505 kilometri.Aceasta linie ar urma sa fie gata in 4 ani si, potrivit notei de fundamentare a proiectului, arConstructorul care va realiza calea ferata o va putea inchiria vreme de 16 ani pentru a-si scoate investitia si a face profit. In plus, acelasi constructor va primi niste bani sub forma de subventii de la stat.Directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea, a explicat pentrude ce acest proiect este, de fapt, o simpla promisiune si nu se va realiza, intr-adevar, niciodata., a explicat Ionut Ciurea.Reamintim ca Romania are deja o retea de cale ferata de aproximativ 10.000 de kilometri. In mare parte, insa, infrastructura este imbatranita si ar trebui modernizata urgent. Chiar fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, sustinea, in 2018, ca trenurile CFR nu mai circula nici macar cu viteza pe care o atingeau la inceputul anilor '90...In aceste conditii, in loc sa promita trasee de tren de mare viteza pe care nu are cu ce sa le construiasca, Cabinetul Dancila le-ar face un mai mare bine romanilor daca ar stimula investitiile in modernizarea cailor ferate existente.