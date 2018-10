Din cauza ca statul nu e in stare sa repare un pod, toate trenurile din Bucuresti spre Bulgaria si Grecia sunt deviate prin Videle

De cand toate trenurile trec prin Videle, durata unei calatorii s-a triplat

Trenul de la Bucuresti spre Sofia trece musai prin Videle - Foto: Captura banh.de

Si trenul spre Salonic tot prin prin Videle trece. Foto: Captura banh.de

Ce sanse sunt sa se mai repare vreodata podul de la Gradistea

Incompetenta autoritatilor romane face ca toate trenurile care circula intre Bucuresti si Giurgiu, din 2005 incoace, sa fie deviate tocmai prin Videle. Pe acelasi drum ocolit si aproape de doua ori mai lung sunt nevoite sa o apuce si garniturile care pleca din Capitala spre orase din strainatate, cum ar fi Sofia, Istanbul si Salonic...Calea ferata dintre Bucuresti si Giurgiu - cu tot cu podul feroviar peste raul Arges de la Gradistea - a fost construita de societatea britanica John Trevor-Barkley si data in folosinta in anul 1869 , in vremea regelui Carol I.Atat de durabila a fost lucrarea englezilor, incat trenurile noastre au circulat pe drumul de fier construit de ei vreme de 136 de ani. Abia in 2005, o parte a podului peste Arges a cedat, din cauza inundatiilor.Parte a presei a scris atunci ca probabil apele nu i-ar fi venit podului de hac, daca o firma locala de constructii n-ar fi subrezit malurile Argesului , excavand prea mult nisip...Oricum, lucrurile nu pareau atunci chiar atat de grave. La urma urmei, se prabusise o singura bucata dintr-un pod trainic, pe care autoritatile noastre n-aveau altceva de facut decat sa-l repare. Parea o chestiune care n-ar fi trebui sa dea statului prea mari batai de cap.Rand pe rand, premieri si ministri s-au prefacut ca isi sufleca manecile si sa apuca de treaba, sustinand ca podul de la Gradistea era, de fapt, ca si redeschis. Din pacate, niciunul dintre cei 17 ministri care s-au perindat in ultimii 13 ani la conducerea Transporturilor n-a reusit sa si faca ceva concret, in acest sens. In consecinta, podul n-a mai fost reperat nici pana astazi.Mai rau, CFR SA a si casat parte din bucatile de pod pe care hotii de fier vechi nu isi facusera curaj sa le taie si sa le vanda. Iar pe masura ce timpul trece, reparatia podului devine tot mai costisitoare.Problema nu e doar ca Romania a abandonat o opera de infrastructura care durase deja 136 de ani si probabil ar mai fi durat inca pe atat, daca era intretinuta asa cum trebuia. Adevaratul neajuns este ca, incepand din 2005, toate trenurile care circula intre Bucuresti si Giurgiu - in loc sa urmeze traseul clasic, din Gara Progresul prin Comana, pana in Gara de Nord - ocolesc prin Videle.In acest fel, o calatorie cu trenul pe ruta Bucuresti-Giurgiu nu mai are 74 de kilometri, ci aproape 120 si nu se mai termina intr-o ora, ci ajunge sa dureze chiar si 3 ore.Pe multi dintre navestistii giurgiuveni, durata calatoriei cu trenul prin Videle pana la Bucuresti i-a ingenuncheat. Multi au renuntat la serviciile pe care le aveau in Capitala, din cauza ca nu puteau sa stea, zilnic, 5-6 ore in tren, pe langa cele 8 petrecute la munca!Din pacate, pana si oamenii de afaceri sau turistii care iau trenul de la Bucuresti spre Sofia, Istanbul sau Salonic sunt nevoiti sa treaca tot prin Videle, prelungindu-si calatoria - si asa lunga - cu inca doua ore. Spre exemplu, un drum cu trenul de la Bucuresti la Sofia, trecand prin Videle si prin Ruse, dureaza aproape 10 ore...Pe aceeasi ruta circula si trenul spre Salonic, doar ca pana la destinatie mai face vreo doua zile in plus.Sub pretextul ca sunt in cautarea celei mai eficiente solutii pentru repararea podului de la Gradistea, autoritatile romane n-au facut in ultimii 13 ani decat sa toace bani publici.In 2007, s-a comandat un studiu de fezabilitate pentru repararea podului. In anul urmator s-au aprobat, prin hotarare de guvern, indicatori tehnico-economici pentru inceperea lucrarilor. Alti indicatori s-au aprobat, tot prin hotarare de guvern, abia in 2011. In niciun moment nu s-au alocat, insa, si bani pentru repararea podului.In 2014, autoritatile au decis ca studiul de fezabilitate din 2007 nu e suficient de bun si, in consecinta, tebuie refacut, in incercarea de a atrage fonduri europene pentru repararea podului.Au urma alti trei ani in care doar s-a vorbit despre lucrare. In 2016, autoritatile spuneau ca termina podul intr-un an. In 2017, aceeasi poveste. Abia in a doua jumatate a anului trecut a anuntat CFR ca refacerea podului si a intregii cai ferate care pleaca de la Bucuresti, trece prin Giurgiu si ajunge la granita se va face pe bani europeni , prin Programul Operational pentru Infrastructura Mare (POIM).Costurile urmau sa se ridice la 7,95 milioane de lei, fara TVA, iar proiectarea si realizarea lucrarilor aveau sa dureze 18 luni, mai informa CFR, la acea vreme.In primele 9 luni - adica din octombrie anul trecut pana in iulie 2018 - ar fi trebuit sa se termine documentatia pentru reabilitarea podului Gradistea, ca sa se poata lansa procedura de licitatie. Apoi, in urmatoarele 9 luni, ar fi urmat sa se caute solutii pentru modernizarea restului de cale ferata.Cat din treaba s-a facut deja, nu stim.a luat legatura telefonic cu purtatorul de cuvant al CFR SA, Oana Branzan, pentru a afla ce s-a facut pana in acest moment. Aceasta ne-a indicat, insa, sa solicitam in scris raspunsurile dorite. Am facut acest lucru si urmeaza sa va oferim informatiile, pe masura si daca institutia ni le va comunica.Singurul lucru pe care il stim cu siguranta in acest moment este ca de realizarea documentelor se ocupa Asocierea romano-italiana Baicons Impex - Acciona Ingenieria, care a si inceput, inca din toamna anului trecut, lucrul la studiile geologice.Interesant este ca, in urma cu cativa ani, DIICOT anunta ca il cerceteaza pe Baicu Marian, omul de afaceri care detinea Baicons Impex, pentru ca ar fi pagubit tocmai companiile feroviare de stat. Si nu oricum, ci prin castigarea "unor contracte de infrastructura rutiera si feroviara si derularea lor in conditii pagubitoare pentru companiile de stat achizitoare, prin angajarea unor cheltuieli nereale".Mai exact, DIICOT scria atunci negru pe alb Admitand ca, totusi, lucrurile ar merge bine si ca acest studiu de fezabilitate va fi gata la timp, fostul director al CFR SA, Marius Chiper, aprecia in 2017, cu putin timp inainte sa isi dea demisia, ca traficul s-ar putea redeschide pe pod cam in doi ani, potrivit clubferoviar.ro . Deci pe la finele anului 2019 sau incepului lui 2020... Daca asa va fi sau nu, ramane de vazut.La urma-urmei, n-ar fi nici prima, nici a doua si nici macar a treia oara cand autoritatile au dat un termen nerealist pentru finalizarea reabilitarii podului.Pana atunci, nici vorba sa poata cineva sa plece din Capitala cu trenul spre Bulgaria, Grecia sau Turcia fara sa treca prin Videle...