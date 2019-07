Directorul Ford Romania a mers sa vada cum arata drumul inaugurat in mai de Dragnea si Cuc. La inceput erau doar cateva borduri (Foto)

Ziare.

"Dupa ce am petrecut aproape o ora incercand sa trec prin Bals saptamana trecuta, am decis sa verificam progresul pe noua autostrada Craiova - Pitesti, in special progresul pe soseaua de centura Bals. Drumul tehnologic a inceput pe data de 22, cu o declaratie ca drumul de centura va fi gata pana la sfarsitul anului!", a scris Ian Pearson pe Facebook Directorul Ford Romania a si publicat cateva fotografii de la locul respectiv din care se observa ca lucrurile nu s-au schimbat foarte mult fata de momentul inaugurarii."Dupa cum puteti vedea din fotografiile pe care le-am facut ieri, nu prea s-a progresat de la inceperea lucrarilor", a punctat el.Pearson a precizat cat de important este ca acest drum sa fie finalizat la timp."Nu este doar vital pentru oamenii si afacerile din Craiova ca acest drum sa fie finalizat la timp, ci si pentru toti romanii care trebuie sa foloseasca acest drum din sud! Voi continua sa monitorizez progresul si sper ca vor fi realizate angajamentele care au fost asumate", a incheiat el.A.G.