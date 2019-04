Directorul Ford Romania: De la Guvern vrem fapte, nu vorbe! Sa finalizeze drumul expres Craiova-Pitesti pana in 2021, cum a promis

Cardul de masa Up Dejun este versiunea moderna si simplificata a tichetului de masa. Ai 0 lei costuri la emiterea cardurilor si economisesti pana la 37% fata de o crestere salariala in bani. Afla mai multe AICI!

a declarat Ian Pearson, CEO-ul Ford Romania, pentru RFI Romania Ford Romania - care a decis de curand sa produca la Craiova nu numai modelul Eco Sport, ci si modelul Puma - are mare nevoie de drumuri de mare viteza, ca sa isi aduca rapid componente si sa livreze in ritm alert automobilele asamblate., a declarat Ian Person.Directorul Ford Romania a spus ca - la jumatatea lunii martie - atat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, cat si directorul CNAIR, Narcis Neaga, au sustinut ca drumul express Craiova-Pitesti va fi gata in urmatorii 2 ani si jumatate , pana la finalului lui 2021.Cu toate asta, termenul este unul nerealist. Iata de ce. Intregul drum expres ar urma sa aiba 120 de kilometri. La finele anului trecut, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contracte pentru proiectarea si constructia primilor 57 din cei acesti 120 de kilometri Loturile contractate in decembrie 2018 sunt cele doua din capatul dinspre Craiova al soselei.Problema este ca doar jumatate de drum expres nu ar fi suficient pentru a rezolva problema aglomeratiei rutiere, in zona. In consecinta, CNAIR a facut demersuri pentru a incepe si constructia loturilor 3 si 4 ale drumului, astfel incat traseul acestuia sa ajunga pana la Pitesti, potrivit planului. Din pacate, a facut o greseala care a amanat inceperea lucrarilor Problema a aparut cand unul dintre constructorii interesati sa faca lotul 3 al drumului expres - adica societatea Strabag - a contestat modul in care era intocmita documentatia de atribuire a lucrarilor.Din pacate, CNAIR n-a asteptat decizia instantei, in acest caz - fiind absolut sigura ca va castiga - si a mers mai departe cu licitatia. Ulterior, societatea Strabag a fost cea care a castigat procesul, obligand CNAIR sa anuleze intreaga procedura.Iar asta inseamna ca - inclusiv in situatia fericita, in care licitatia pentru cele 2 loturi se va relua in aceasta primavara - cel mai probabil pana la toamna nu se va semna niciun contract. Iar finalizarea soselei ar putea intarzia cu pana la 17 luni, potrivit estimarilor Asociatiei Pro Infrastructura.Ian Person a mai spus pentru RFI Romania ca, la acest moment, FORD nu ia in calcul inchiderea fabricii de la Craiova, mai ales ca tocmai a investit acolo, pe termen lung, in producerea modelului Puma. Cu toate astea, investitiile viitoare depind de modul in care Guvernul isi va respecta angajamentele., a mai declarat directorul Ford Romania.Person spune ca, pe langa simpla constructie de sosele, producatorii auto trebuie sa inceapa discutiile cu Guvernul Romaniei si pe teme legate de viitor, cum ar fi cresterea numarului de automobile electrice si nevoia de infrastructura aferenta., a mai spus Ian Person pentru RFI Romania.