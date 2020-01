Drula (USR): Nu vom avea bani de la UE pentru Autostrada Unirii! Ne-am saturat cu totii de guverne care pun ruj pe porc

Drula (USR): Raspund eu! Niciun ban pentru Autostrada Targu Mures-Iasi-Ungheni

Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, Ludovic Orban a precizat ca, in urmatorii ani, va scadea bugetul UE din programul operational pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru infrastructura catre tarile membre.In context, o jurnalista l-a intrebat cati bani europeni vor mai ramane pentru proiectele noi de infrastructura din Romania (printre care se numara si Autostrada Targu Mures - Iasi - Ungheni - n.red.)."Am spus ca, la o prima alocare, fondurile nu vor depasi 4,5 miliarde (de euro - n.red.).Exact din acest motiv unul dintre obiectivele pe care le avem este sa crestem flexibilitatea intre fonduri. La momentul de fata, flexibilitatea este limitata la 5% din valoarea fondurilor si solicitarea noastra este de a creste procentul la 15%. Astfel incat sa alocam pentru prioritarile noastre fonduri de la alte programe.Este o alocare insuficienta, pentru ca Romania are in continuare ca si prioritate modernizarea infrastructurii de transport. De asemenea, va trebui sa asiguram conditiile de navigabilitate a Dunarii, pentru ca avem acest mare avantaj sa avem Dunarea ca axa de transport fluvial.De asemenea, sa investim in infrastructura aeroportuara. In acest sens, a trebuit sa revenim noi la putere ca sa punem in practica masterplanul de dezvoltare a aeroportului Otopeni. Pentru ca masterplanul a fost adoptat inca din 2008, cand intamplator eram si eu pe acolo, pe la minister. Dar din 2008 pana in 2019 nu s-a facut nimic", a precizat Ludovic Orban (minutul 8.00 in video):E o declaratie vaga, care n-a raspuns intrebarii: cati bani europeni nerambursabili va putea atrage Romania pentru proiecte noi de infrastructura?Catalin Drula (USR) - membru in Comisia de Transporturi a Camerei Deputatilor - sustine ca a avut acces, zilele trecute, la o serie de documente din care reiese ca Romania nu va primi bani europeni pentru Autostrada Targu Mures - Iasi - Ungheni.Ludovic Orban a evitat sa raspunda si a recitat un punctaj despre Masterplan-in-sus, Masterplan-in-jos."Raspund eu, bazat pe datele oficiale si pe documentele Guvernului (foto atasat) la care am avut acces acum cateva zile:- autostrada Ploiesti-Bacau- modernizarea caii ferate Arad-Timisoara.ATAT.Alte proiecte, cum ar fi autostrada Tg. Mures-Iasi, nu au finantare si nu sunt prevazute in proiectul de Program Operational", a transmis Catalin Drula.In aceste conditii, Drula sustine ca Guvernul PNL ar trebui "sa se lupte cu cerul si pamantul la Bruxelles" sa obtina mai multi bani pentru infrastructura. Si asta din cauza ca suma pe care o va primi este catastrofala."Situatia este foarte grava si ar trebui, in primul rand, ca Guvernul sa o prezinte cu onestitate cetatenilor si, in al doilea rand, sa se lupte cu cerul si pamantul la Bruxelles ca sa obtinem un buget mai mare pentru dezvoltarea de infrastructura rutiera.Cred ca ne-am saturat cu totii de guverne care pun ruj pe porc si ne promit ca se va face si va fi bine.Hai sa discutam onest despre infrastructura si hai sa ne luptam, nu in conferinte si pe la declaratii, ci acolo unde pe bune conteaza:1) In obtinerea de finantare pentru autostrazi si aici fondurile europene sunt absolut esentiale. Daca alocarile si limitarile raman ca in propunerea de astazi de pe masa UE pentru Romania e o nenorocire.2) In reformarea institutiilor care se ocupa de dezvoltarea autostrazilor. Deja au trecut luni de zile de cand avem acest guvern si nu se clinteste nimic la CNAIR, CFR, CNAB. Daca tot asa ca in ultimii 10 ani speram sa facem infrastructura, ne mintim singuri", a mai scris Catalin Drula.