Dupa doi ani de intarzieri, deschiderea circulatiei pe Autostrada Sebes-Turda s-ar putea amana din nou

Pe sectorul lung aproape 29 de kilometri dintre Aiud si Turda al Autostrazii A10 ar fi trebuit sa se poata circula deja de luni bune. Pe 9 ianuarie, insa, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a amanat receptia lucrarilor la lotul 3 al autostrazii, sustinand ca acestea sunt neconforme si trebuie remediate pana in luna aprilie. Pe 15 februarie, institutia a amanat si lucrarile la lotul 4 al Autostrazii Sebes-Turda, din motive similare.La jumatatea lumii martie, Lucian Sova a anuntat ca traficul intre Aiud si Turda nu se va deschide in aprilie, ci, in cel mai fericit caz, in mai. Planul a stat in picioare pana saptamana trecuta, cand taluzul unei portiuni de autostrada construita de asocierea Porr Construct SLR - PORR Bau GmbH s-a prabusit, in urma unei alunecari de teren.In consecinta, o adevarata prapastie s-a cascat chiar la marginea autostrazii, riscand sa inghita drumul. Presa clujeana informa la acel moment ca alunecarea de teren a cauzat si fisurarea covorului asfaltic intins pe lotul 4 al A10, fapt care ar fi putut impune reasfaltarea sectorului de drum. Adica ar fi cauzat o alta amanare pe termen nelimitat a receptiei si deschiderii circulatiei in zona.Cum vor sta lucrurile, la finele acestei luni, nimeni n-ar putea spune acum cu certitudine. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, sustine ca institutia "nazuieste" sa poate deschide traficul in conditii de siguranta in zona, peste o luna sau doua, dar ca nu are certitudinea ca acest lucru s-ar putea face."Eu nu stiu despre nicio receptie care ar fi urmat sa se faca la lotul 4 al Autostrazii Sebes-Turda, pe 15 februarie. E o legenda care circula, dar nimic mai mult. Motivul: constructorul nu ne-a notificat niciodata ca ar fi terminat lucrarile si ca ne asteapta sa facem receptie. La acest moment, dumnealor sustin ca sunt in grafic si ca vor termina pana in mai. Daca intr-adevar o vor face sau nu e greu de spus. Noi nazuim, optimisti fiind, ca asa va fi.Numai ca daca mai au doua-trei chestii din astea mi-e ca nu mai ajungem sa terminam in mai.Constructorul pretinde ca este in grafic si ca in luna mai ar fi gata de inspectia finala si de receptie. Vom vedea. Pe de alta parte, si pe lotul 3 constructorii italieni ne-au notificat ca sunt gata de receptie in ianuarie (e vorba despre Asocierea Tirrena Scavi SpA - Societa Italiana per Condotte D'Acqua SpA - n.red.) si cand am fost acolo, am gasit neconformitati si a inceput scandalul. Iar acum s-au apucat de frezat si de remediat, ca altfel nu s-a putut", a declarat Alin Serbanescu pentruAlin Serbanescu a mai apreciat ca statul ar trebui puna acum accent pe calitatea lucrarilor la autostrada, nu pe viteza de executie, la care oricum constructorii nu exceleaza. Potrivit contractului semnat in 2014, Porr ar fi trebui sa termine lucrarile la lotul 4 al Autostrazii Sebes-Turda pana in martie 2016."Atat lotul 3 cat si lotul 4 al autostrazii aveau termen de finalizare, din cate stiu eu, anul 2016. La noi, proiectele intarzie. Asa stau lucrurile, in conditiile in care nu s-a ajuns la situatia de a penaliza drastic, cu amenzi foarte mari, aceste intarzieri, asa cum se intampla in Dubai, spre exemplu. Dar daca tot facem autostrazi mai tarziu, hai sa le facem bine. Daca ar fi acceptat CNAIR deschiderea traficului in zona si apoi, la doar cateva saptamani sau luni s-ar fi prabusit taluzul, cum ar fi fost?", a mai spus Alin Serbanescu.Pentru a afla ce probleme tehnice se integistreaza pe santier, i-am contactat pe reprezentantii de la sediul central din Viena ai companiei Porr, dar si pe cei de la Bucuresti. Cu totii ne-au informat ca, daca vor alege sa isi exprime parerea cu privire la problemele aparute pe santier, o vor face in scris. Va vom putea oferi, deci, raspunsurile contructorilor in masura in care le vom primi.In ciuda insistentelor, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova - care apreciase ca lucrarile ar putea fi finalizate in luna mai - nu a putut fi contactat pentru a comenta situatia.Una peste alta, putini romani s-ar mai mira daca deschiderea circulatiei pe A10 intre Aiud si Turda s-ar amana din nou, dupa ce a intarziat deja cu mai bine de doi ani. Din pacate, daca inaugurarea drumului chiar se va amana, vor avea de pierdut mii de soferi, care vor fi obligati sa circule, in continuare, in conditii de risc, doar pe DN1.