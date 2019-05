Dupa 7 ani si mult spectacol pe santier, doar o treime din Centura Mihailesti e gata. Cand s-ar putea relua lucrarile

Ziare.

Centura orasului Mihailesti (din vestul Capitalei, in jud. Giurgiu) a fost gandita pentru a prelua parte din traficul greu de pe DN6, pe care in prezent se creeaza destul de des blocaje. Aceasta noua sosea ar urma sa aiba doua benzi si 3,2 kilometri lungime.In mod normal, constructia unui astfel de drum, in zona de campie, n-ar trebui sa dureze mai mult de un an sau doi. Din pacate, autoritatile noastre si construtorii n-au reusit sa termine treaba nici macar in 7 ani.Mai exact - dupa cum informeaza Asociatia Pro Infrastructura - primul contract pentru constructia drumului a fost semnat in aprilie 2012 cu societatea spaniola Contrat Ingenieria y Obras. Din pacate, statul si constructorul nu s-au inteles, asa ca respectivul contract a fost reziliat dupa numai 6 luni.Ulterior, Compania de Drumuri a avut nevoie de inca 3 ani si jumatate pentru a selecta un alt constructor. In cele din urma, insa, in aprilie 2016, s-a semnat un contract pentru constructia centurii orasului Mihailesti cu societatea spaniola Copisa. Aceasta avea la dispozitie un an ca sa termine soseaua. Din pacate, astazi, la 3 ani de atunci, abia o treime dintre lucrari sunt realizate.Pana la urma, sustinand ca s-a dus neanuntat pe santierul centurii Mihailesti si ca e nemultumit de ritmul lucrarilor, pe 4 aprilie, ministrul Razvan Cuc a rupt, in fata presei, contractul incheiat de stat cu Copisa. La acel moment, Cuc a sustinut ca daca privatii nu sunt in stare sa lucreze, atunci CNAIR va termina de construit soseaua, in regie proprie.Ce s-a intamplat in luna care s-a scurs de atunci? Copisa si-a strans de pe santier si putinele utilaje pe care le avea acolo. In consecinta, santierul are acum un aer dezolant, parasit. Si asa va ramane pana cand CNAIR se va apuca de treaba acolo. Momentan, nici macar nu stim foarte clar cand se va intampla asta., a declarat pentrupurtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu.De ce am ajuns sa nu stim clar cand vom termina de construit o simpla sosea cu doua benzi, care ar fi trebuit sa fie gata cu ani in urma? Motive sunt mai multe, sustine Pro Infrastructura., sustine Asociatia.Totodata, API crede ca esecul proiectului centurii orasului Mihailesti