Dupa ce a scapat de acuzatiile DNA, Narcis Neaga a fost ales director al Companiei Nationale de Investitii Rutiere - surse

"Consiliul de Administratie al CNIR s-a intrunit si l-a ales pe Narcis Neaga in functia de director general", au spus sursele.Narcis Neaga a fost director general al Companiei Nationale de Administrare a Drumurilor Nationale din Romania (CNADNR), care a fost reorganizata in 2016, sub Guvernul tehnocrat, si redenumita Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Prin aceeasi ordonanta de urgenta a fost infiintata Compania Nationala de Investitii Rutiere (CNIR), o companie distincta ce se ocupa de proiectele de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier.Neaga a fost cercetat de DNA intr-un dosar penal care avea ca obiect autostrada Sibiu - Orastie. Pe 2 martie 2018, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au decis clasarea dosarului care il privea pe Narcis Neaga, cauza in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, pe motiv ca faptele nu sunt prevazute in legea penala, au declarat surse judiciare.Potrivit surselor citate, anchetatorii au dispus clasarea cauzei si in ceea ce ii priveste pe Amalia Renata Bendeac, Mihai Horia Niculae, Cristina Rentea, Ramona Gabriela Dima si Nicoleta Davidescu, pentru aceleasi considerente.Procurorii au decis totodata ridicarea sechestrului instituit asupra unui imobil detinut de Narcis Neaga, dar si restituirea cautiunii stabilite anterior.In decembrie 2015, Narcis Neaga a fost pus sub control judiciar de DNA, fiind stabilita o cautiune de 300.000 de lei.Procurorii sustineau ca, in 15 mai 2014, Narcis Neaga, in calitate de director general al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA (CNADNR), a procedat la suspendarea abuziva a unui contract de servicii privind supervizarea lucrarilor la autostrada Orastie - Sibiu si a platilor aferente acestuia, cu incalcarea dispozitiilor contractuale, a conditiilor FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) si a dispozitiilor legale.Conform DNA, Neaga a desemnat Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov pentru a superviza lucrarile de constructie a autostrazii si pentru a indeplini obligatiile contractuale in perioada de desfasurare a contractelor de lucrari privind: "Proiectare si executie Autostrada Orastie - Sibiu, Lot 3: km 43+855 - km 65+965", "Proiectare si executie Autostrada Orastie - Sibiu, Lot 3: km 65+965 - km 82+070".