“Dupa ce decizia CCR privind abuzul in serviciu l-a scapat de acuzatiile DNA, Narcis Neaga e numit in Consiliul de Administratie al CNAIR".

Acuzatiile in dosarul sau au fost clasate luna trecuta, potrivit unor oficiali DNA, ca urmare a deciziei CCR din 2016 , privind abuzul in serviciu.Magistratii au decis atunci ca sintagma "indeplineste in mod defectuos" nu poate fi interpretată decât "prin încălcarea legii", iar prin "lege" se intelege actele adoptate de Parlament si de Guvern (ordonante simple sau de urgenta).Cum insa rechizitoriul DNA in cazul lui Neaga se baza pe incalcarea legislatiei secundare, acesta a scapat de acuzatii.Neaga a fost director general al CNAIR in perioada 2012-2015, de unde a fost demis ca urmare a unei inspectii a Corpului de Control al Ministerului Transporturilor cu privire la unele nereguli depistate in constructia autostrazii Sibiu-Orastie.El a fost cercetat si de procurorii DNA, pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, iar in decembrie 2015 el a fost plasat sub control judiciar in acest dosar.Procurorii DNA spun ca, in 15 mai 2014, Narcis Neaga, in calitate de director general al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA, a suspendat abuziv un contract de servicii privind supervizarea lucrarilor la autostrada Orastie-Sibiu si a platilor aferente acestuia, cu incalcarea dispozitiilor contractuale, a conditiilor Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti si a dispozitiilor legale. Potrivit rechizitoriului , Neaga a desemnat Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov pentru a superviza lucrarile de constructie a autostrazii si pentru a indeplini obligatiile contractuale in perioada de desfasurare a contractelor de lucrari privind: "Proiectare si executie Autostrada Orastie-Sibiu, Lot 3: km 43+855-km 65+965", "Proiectare si executie Autostrada Orastie-Sibiu, Lot 3: km 65+965-km 82+070".Ulterior, el a reziliat contractul de supervizare in conditii nelegale si a refuzat plata facturii emise de catre liderul asocierii care asigurase initial serviciile de supervizare a lucrarilor si, pe cale de consecinta, in mod nefundamentat, a refuzat decontarea facturii din fondul de coeziune (fonduri europene).Ulterior, Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei a admis in parte cererea formulata de liderul asocierii care asigurase initial serviciile de supervizare a lucrarilor si a obligat CNADNR la plata sumei de 3.139.109,20 lei plus TVA, precum si a penalitatilor de intarziere, calculate de la 15 mai 2014 pana la 23 decembrie 2014, data inregistrarii cererii arbitrale, mai spuneau procurorii.Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din Romania din ultimii ani", dar asta nu i-a impiedicat revenirea.Asociatia Pro Infrastructura afirma ca in perioada mandatului lui Neaga deschiderea circulatiei pe lotul 3 al Autostrazii A1 Orastie-Sibiu s-a facut prin musamalizarea sutelor de defecte tehnice, fapt care a dus la vestita demolare pe 200 de metri (la "groapa") si inchiderea circulatiei pentru un an, timp in care au murit mai bine de 10 persoane pe drumul national paralel (DN1).Tor in timpul mandatului lui Neaga la conducerea CNAIR, lansarea licitatiilor pentru loturile 2, 3 si 4 ale Autostrazii A1 Lugoj-Deva s-a facut fara a avea acordul de mediu revizuit, fapt care a creat problema tunelurilor de pe lotul 2 (blocaj inca nerezolvat) si, in plus, s-au lansat aproximativ 20 de licitatii pentru pregatirea unor proiecte de autostrazi si drumuri expres, anulate in marea lor majoritate, afirma Asociatia Pro Infrastructura.Organizatia "dezaproba categoric" decizia ministrului Lucian Sova de a-i oferi lui Neaga un post in Consiliul de Administratie al CNAIR si isi exprima speranta ca ministrul "isi va reconsidera pozitia in cel mai scurt timp".