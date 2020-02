E oficial: Desi e pe marginea prapastiei, CFR Marfa trebuie sa dea 570 de milioane de euro inapoi la stat. Cum s-a ajuns aici, cine e de vina si ce urmeaza

De ce spune CE ca Guvernul trebuie sa ia banii inapoi de la CFR Marfa

CFR Marfa s-a infiintat in 1998. Iar in urma cu aproape un deceniu, Guvernul a decis sa privatizeze societatea. Asa ca a organizat o procedura pe care a castigat-o Grup Feroviar Roman (GFR), fondat de oamenii de afaceri din satul galatean Toflea Gruia Stoica si Vasile Didila (care sunt si frati vitregi).In cursul procedurii, s-a decis si stergerea unor datorii ale CFR Marfa (adica, potrivit legii, acordarea unui ajutor de stat - n.red.).A urmat o serie de evenimente destul de greu de inteles. Guvernul a fixat un termen foarte scurt pentru finalizarea procesului de privatizare. In consecinta, potrivit GFR, Consiliul Concurentei n-ar fi avut timp sa se pronunte asupra tranzactiei. In plus, la un moment dat, GFR a fost instiintata de compania de privatizare ca vanzarea CFR Marfa nu mai poate avea loc, din cauza ca un creditor al acesteia nu si-a dat acordul.Una peste alta, privatizarea n-a mai avut loc. Iar GFR - ajunsa din nou concurent al CFR Marfa pe piata libera, a incercat sa castige la licitatii, cu orice pret.Asa se face ca, in 2014, Gruia Stoica a fost arestat preventiv sub acuzatia de cumparare de influenta. Mai exact, sustineau procurorii, acesta i-ar fi dat avocatului Doru Bostina 3 milioane de euro pentru a afla, in schimb, ce oferta a depus CFR Marfa la o licitatie pentru transport de minereu pentru Complexul Energetic Oltenia.Ulterior, Gruia Stoica a primit si o condamnare la inchisoare cu suspendare, in acest caz.In martie 2017, organizatia "Societatilor Feroviare Private din Romania" a sesizat Comisia Europeana cu privire la faptul ca Guvernul daduse ajutor de stat pentru privatizarea CFR Marfa. Interesant este ca printre membrii acestei organizatii se numara si GFR.La acel moment, CE a anuntat ca analizeaza solicitarea.In iulie 2018, deputatul social-democrat Lucian Sova - la acea vreme ministru al Transporturilor - a anuntat ca se asteapta la o decizie nefavorabila a DG Competition (din cadrul CE), in cazul CFR Marfa. In consecinta, Sova sustinea accelerarea procesului de executare a CFR Marfa (compania era deja in impas din cauza ca nu isi incasa banii pe transportul pe care il facea pentru companiile de stat si, in consecinta, nu avea de unde plati taxa folosirii caii ferate catre CFR SA - n.red.).Tot in vara lui 2018, Ziare.com l-a intrebat la o conferinta de presa pe Lucian Sova daca nu i se pare, totusi, ciudat ca o organizatie de transportatori privati din care face parte si GFR - care pierduse dreptul de a cumpara CFR Marfa - a fost cea care a depus sesizarea la CE.Lucian Sova a spus ca il intereseaza mai putin cine a depus sesizarea si ca e mai interesat de fapte si de cum se va solutiona cauza.La finele anului trecut, presedintele Consiliului Concutentei, Bogdan Chiritoiu, a anuntat ca, din informatiile pe care le are, DG Competition va cere recuperarea ajutorului de stat de la CFR Marfa.Vestea - desi asteptata de mai multa vreme - a creat agitatie in Transporturi, in Romania. Cum urma sa se procedeze?In context, presedintele Federatiei Mecanicilor de Locomotiva Iulica Mantescu a explicat pentru Ziare.com ca, in cazul in care CFR Marfa ar disparea, Romania ar putea avea inclusiv probleme de securitate nationala (de vreme ce - atat pe timp de pace, cat si pe timp de conflict armat - echipamentele militare sunt transportate pe calea ferata de CFR Marfa).Ministrul liberal al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat de mai multe ori ca - in ciuda gravitatii situatiei - nici nu se pune problema ca CFR Marfa sa se inchida. Mai intai, a spus Bode, se asteapta notificarea oficiala a CE si apoi se vor lua masuri.Ei bine, pe 24 februarie, DG Competition a emis un comunicat prin intermediul caruia anunta, oficial, ca pentru a nu incalca legile europene ale competitiei, Guvernul trebuie sa recupereze de la CFR Marfa cel putin 570 de milioane de euro care reprezinta "ajutor de stat incompatibil".In comunicatul DG Competition se arata, printre altele:"Comisia a constatat ca actiunile statului din iunie 2013 vizand executarea silita a datoriilor la bugetul de asigurari sociale si taxele restante ale societatii CFR Marfa la bugetul de stat au fost conforme cu piata.Cu toate acestea, in ceea ce priveste restul de masuri identificate, Comisia a constatat ca, in cazul de fata, statul a actionat mai degraba in calitate de autoritate publica decat ca actionar al societatii. In plus, chiar daca statul ar fi actionat in calitatea sa de actionar si, prin urmare, criteriul operatorului privat in economia de piata ar fi fost aplicabil, niciun operator privat nu ar fi anulat datoria sa sau s-ar fi abtinut sa obtina in mod activ rambursarea datoriilor acumulate de-a lungul anilor fara o compensatie financiara suficienta.Prin urmare, Comisia a concluzionat ca sprijinul din bani publici acordat de Romania a conferit societatii CFR Marfa un avantaj economic neloial fata de concurentii sai. Prin urmare, aceste masuri constituie ajutor de stat in sensul normelor UE.Intrucat CFR Marfa este o societate aflata in dificultate cel putin din 2009, Comisia a evaluat diferitele masuri in temeiul orientarilor sale privind salvarea si restructurarea. Normele UE privind ajutoarele de stat ii permit statului sa intervina in sprijinul unei societati aflate in dificultate financiara numai in conditii specifice si impun, in special, ca respectiva societate sa faca obiectul unui plan de restructurare solid care sa asigure redobandirea viabilitatii sale pe termen lung, ca aceasta sa contribuie la costurile aferente restructurarii sale si ca denaturarile concurentei sa fie limitate.In cazul de fata, aceste conditii nu au fost indeplinite: Comisiei nu i-a fost notificat niciun plan solid de restructurare si nu a existat nicio contributie la costul unei restructurari din partea societatii si nici masuri compensatorii pentru a se asigura ca denaturarile concurentei sunt limitate.Prin urmare, Comisia a concluzionat ca finantarea publica acordata de Romania societatii CFR Marfa, care se ridica in total la cel putin 570 de milioane euro plus dobanzi, este incompatibila cu normele UE privind ajutoarele de stat si, prin urmare, trebuie sa fie recuperata de Romania".Vineri, pe 21 februarie, intr-un comunicat remis redactiei Ziare.com se arata ca CFR Marfa va intra, cu ajutorul companiei de insolventa CITR, intr-un amplu proces de reorganizare.CITR, parte a Impetum Group, impreuna cu compania, a transmis la Tribunalul Bucuresti planul de concordat al CFR Marfa, organizatie care urmeaza sa fie restructurata prin procedura de concordat preventiv."Planul de redresare se bazeaza pe 2 mari piloni: eficientizarea operationala, astfel incat compania sa genereze profit operational din cel de-al doilea an al derularii procedurii de concordat preventiv si obtinerea de venituri prin valorificarea si darea in plata a activelor neproductive ale companiei, cu scopul capitalizarii sale si al achitarii creantelor istorice.Printre masurile de eficientizare operationala mentionam cu titlu de exemplu: cresterea, din 2020, a volumului de marfuri transportate prin implementarea unei politici comerciale la preturi competitive, structurarea parcului de material rulant conform nevoilor clientilor, reducerea cheltuielilor de exploatare, reducerea cheltuielilor cu inchirierea de vagoane prin investitii in parcul propriu, infiintarea unui departament de restructurare cu obiective clare, reorganizarea regionalelor CFR Marfa si a structurii centrale".In context, potrivit comunicatului, Aurel Podariu, senior partner CITR, a declarat:"Atat noi, echipa CITR, cat si specialistii CFR Marfa am inteles inca de la intrarea in proiect ca este nevoie de o colaborare rapida intre echipe, motiv pentru care am reusit sa depunem planul de concordat inainte de termenul limita de 30 de zile de la deschiderea procedurii prevazut de lege.Ne-am asumat sa contribuim la restructurarea acestei companii cu impact major in economie si, de aceea, am implicat in acest proiect o echipa multidisciplinara solida, cu cei mai buni experti in restructurare din cadrul CITR".Premierul Ludovic Orban sustine ca, prin aplicarea procedurii de concordat, CFR Marfa va gasi banii necesari pentru a face platile catre stat, asa cum a impus DG Competition."Aceasta decizie se datoreaza unui guvern care atunci cand a majorat capitalul, deci practic a acordat un ajutor de stat, nu a notificat catre Comisia Europeana si nu a asteptat acordul Comisiei Europene pentru realizarea acestui ajutor de stat.Noi vom lua toate masurile pentru a salva compania. (...) Stiti ca CFR Marfa este intr-o procedura aparte, conducerea CFR Marfa, care a fost numita de Ministerul Transporturilor condus de Lucian Bode, a demarat procedura de intrare in concordat.In cadrul acestei proceduri, o perioada de doi ani va exista un plan de repunere pe linia de plutire, care va cuprinde inclusiv masuri de vanzare a activelor pentru a asigura resursele financiare pentru inapoierea banilor catre bugetul de stat", a spus Orban, citat de Agerpres , dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.