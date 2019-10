Economist al Bancii Mondiale, despre infrastructura din Romania: Prima regula a pietei unice e sa ai autostrada catre Germania

Ziare.

"Am fost in zona Timisoarei, am vorbit cu mai multi fermieri, dar primul lucru de spus, atunci cand vorbim de cresterea traditionala, cresterea 'de moda veche' a economiei, este ca nu exista o autostrada intre Bucuresti si Timisoara. Prima regula a pietei unice a Uniunii Europene este sa ai o autostrada catre Germania. Daca nu ai aceasta autostrada, lucrurile vor intarzia la stadiul de proiect, ori asta nu ar trebui sa se intample", a afirmat Rogier van den Brink, in cadrul Bucharest Forum 2019.Pe de alta parte, coordonatorul politicii economice pentru statele UE al Bancii Mondiale a atras atentia ca piata unica europeana nu functioneaza la nivel de circulatie a serviciilor."Ne place sa credem ca piata unica europeana e chiar o piata unitara. Dar nu este o piata unica decat la nivel de circulatie a bunurilor, nu la nivel de circulatie a serviciilor.Contabilul belgian nu poate munci in Portugalia, iar arhitectul italian nu poate munci in Germania. Deci in realitate breslele, asociatiile profesionale pe care le cunoastem foarte bine, sunt inca foarte puternice. Iar de cand manufactura, munca traditionala de productie, si-a cam trait traiul, e important ca acum pietele de servicii sa preia stafeta. Iar in Europa pietele de servicii nu pot face asta", a mentionat Rogier van den Brink.Economistul-sef al diviziei de Management Fiscal si Macro pentru Europa si Asia Centrala a Bancii Mondiale s-a plans si de lipsurile piete digitale din UE, aratand ca in UE e dificila pana si cumpararea unei bucati de sapun de la comerciantul Amazon."Exista, de asemenea, lipsuri ale pietei digitale. Spre exemplu, eu am trait in Belgia si incercand doar sa comand o bucata de sapun de pe Amazon, credeam ca dau click pe sapunul dorit, insa citesc ca acest produs nu poate fi livrat in Belgia, si atunci trebuie sa umbli pe Amazon Germania, apoi pe Amazon Marea Britanie, pe Amazon Franta, si toate astea doar ca sa cumperi o bucata de sapun.Deci piata de servicii nu este o piata unica, ori acest lucru este o sursa de ratare a cresterii economice, pentru ca piata digitala nu este acolo unde trebuie", a avertizat economistul Bancii Mondiale.Bucharest Forum este un eveniment organizat de Institutul Aspen Romania si Biroul din Bucuresti al German Marshall Fund of the US, tema de discutii a primei zile a forumului fiind "Europa emergenta la 30 de ani".