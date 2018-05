Expertiza arata ca Podul Constanta trebuie consolidat de urgenta! CFR sustine, insa, ca tine si la un cutremur pana la 7 grade

Singurele reparatii serioase s-au facut in urma cu aproape o jumatate de secol

Potrivit Inspectoratului de Stat in Constructii, CFR SA trebuia sa rezolve problema de ani buni

CFR SA nu stie cand va face lucrarile de consolidare

Ziare.

com

Consilierul locat USR de la Primaria Sectorului 1, Cristian Bulfon, a dat publicitatii copia expertizei tehnice a Podului Constanta, realizata la cererea Ministerului Transporturilor de expertul prof. dr. ing. Cristian Claudiu Comisu.Potrivit documentului, "cele mai grave procese de degradare au fost depistate la nivelul stalpilor pilei", iar expertul recomanda "executia unor lucrari de reparatii si consolidare, in regim de urgenta, in special la nivelul elevatiei pilei si a grinzilor marginale din suprastructura podului".Podul Constanta - care face posibila trecerea trenurilor peste Calea Grivitei din Capitala - a fost construit in anul 1938. Lucrarile n-au durat atunci decat cinci luni, dar au fost executate cu simt de raspundere, astfel ca podul a rezistat cu brio traficului din ce in ce mai intens din zona, timp de mai multe decenii.Potrivit expertizei realizate de prof. dr. ing. Cristian Claudiu Comisu - in ciuda a ceea ce toata lumea credea pana acum - podul nu a fost niciodata consolidat, ci a beneficiat doar de cateva reparatii sumare in urma cu aproape jumatate de secol.Potrivit inspectorului-sef Carmen Ionescu din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), Podul Constanta ar fi trebuit, de fapt, consolidat in urma cu multa vreme."Pasajul nu e degradat de ieri. E degradat demult. Daca e sa ne referim strict la istoria recenta a obiectivului, noi am efectuat controale acolo, in 2014. Atunci am dispus efectuarea unei inspectii. Aceasta s-a facut si in cadrul ei s-au constatat degradari semnificative. Astfel, noi am continuat controlul si am cerut efectuarea unei expertize. S-a facut si aceasta in august 2014.Si se specifica in mod clar, in acea expertiza, ca sunt necesare lucrari de reparatii la pod. Iar asta insemna ca dumnealor (CFR SA -n.r.) aveau obligatia sa comande un proiect. Din cate stim noi, n-au facut-o. Iar in august 2016 a expirat expertiza.In 2017, vazand ca nu primim niciun semnal ca s-ar efectua lucrari in zona, am refacut controlul. Am dispus din nou efectuarea unei expertize. De aceasta data, CFR SA avea termen de reexpertizare luna martie 2018, data pana la care nu ne-au prezentat niciun document. I-am convocat aici pe conducatorii CFR si n-au venit. In continuare, vom lua o serie de masuri", a precizat Carmen Ionescu pentruInspectorul-sef apreciaza ca, in cazul unor obiective de infrastructura care pun in pericol cetatenii, legislatia permite inceperea lucrarilor si obtinerea pe parcurs a autorizatiilor necesare. Daca ar fi ales aceasta cale, exista posibilitatea ca CFR ar fi rezolvat mai repede problema podului.La finele lui aprilie, CFR SA s-a multumit sa cosmetizeze Podul Connstanta. Potrivit unui comunicat al societatii:"Interventiile s-au desfasurat in perioada 29-30.04.2018 si 01.05.2018 si au constat in indepartarea bucatilor de beton desprinse din structura podului si acoperirea armaturilor cu un strat de mortar, care are rolul de a proteja provizoriu zonele afectate, fara a afecta structura podului, pana la efectuarea lucrarilor de reparatii".Oane Branzan, purtatorul de cuvant al CFR SA, a declarat pentruca societatea spera sa poata lansa, in a doua jumatata a acestui an, licitatia pentru atribuirea lucrarilor de consolidare. Cat va dura licitatia, cu tot cu contestatii, si cand se va consolida de fapt podul, CFR SA nu poate spune.Societatea feroviara informeaza, in schimb, ca un document tehnic pe care l-a comandat (Expertiza Tehnica si Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pe care urmeaza sa le faca la Podul Constanta) este valabil in urmatorii trei ani, "in conditiile in care nu se produce un seism mai mare de gradul 7 si nu vor aparea degradari cauzate de situatii exceptionale (accidente pe pasaj sau sub pasaj, transporturi grele sau agabaritice, deraieri de trenuri sau tramvaie) ".Cu alte cuvinte, in viziunea CFR, podul ar tine fara probleme 3 ani daca nu se produce un cutremur mai mare de 7 grade sau un accident rutier major. Intrebarea este: daca, totusi, unul dintre aceste evenimente nefericite s-ar produce, ce s-ar intampla cu podul?In plus, sustine consilierul local USR Cristian Bulfon, degradarea podului e evidenta de la un an la altul."Anul trecut, in cadrul unei discutii, reprezentantii CFR SA mi-au spus ca podul ar rezista unui seism de 8 grade", a mai spus Cristian Bulfon.In aceste conditii, e putin probabil ca Podul Constanta sa isi pastreze, vreme de inca 3 ani, putina rezistenta pe care o are astazi. Iar asta nu inseamna decat ca el deveni un pericol din ce in ce mai mare pentru toti cei care circula prin zona.