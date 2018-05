Firea incearca sa blocheze mega-protestul motorizat? Manifestantii nu mai au voie sa stationeze in Piata Victoriei

Ziare.

Potrivit informatiilor obtinute dede la organizatori, acestia au fost informati vineri de catre reprezentantii Primariei Capitalei despre o schimbare de plan.Mai concret, au fost anuntati ca, in fapt, nu au voie sa stationeze in fata cladirii Guvernului, asa cum si-au propus initial. Motivul? In Piata Victoriei ar fi un alt eveniment in intervalul orar respectiv.Dar acest lucru nu i-a facut sa dea inapoi: "Vom merge oricum in Piata Victoriei, o tranzitam, fara sa ne oprim!", ne-au declarat reprezentantii uneia dintre asociatiile organizatoare, "Impreuna pentru A8", care posteaza clipuri si fotografii pe pagina de Facebook de pe traseu.Protestatarii au pornit de sambata de dimineata din Iasi si trec prin Vaslui, Neamt, Bacau, Suceava, Botosani, Galati si Braila, Hargita si Mures."Ne vom intalni cu totii la Tisita, unde estimam ca vor fi circa 1.000 soferi, cu autovehicule diverse, de la tiruri si autocare, la masini mici si motociclete. De la Tisita, urmeaza sa plecam spre Capitala. Cel mai probabil, in Piata Victoriei vom ajunge peste 500 de masini. Stiu ca vom aglomera, dar e singura cale care ne-a ramas pentru a atrage atentia asupra acestei probleme care afecteaza nu doar Moldova, ci intreaga economie romaneasca.Noi estimam ca vom fi in Piata Victoriei la orele 17:00 - 18:00. Ora exacta va depinde, insa, de modul in care vom putea trece podul de la Maracineni. In plus, viteza de deplsare va fi data de masinele cu girofar care vor merge in fata si in spatele coloanei. Avem asistenta Politiei si vom imparti fiecarui participant regulamentul de participare la protest, ca sa ne asiguram ca toate lumea stie ce are de facut si se comporta civilizat", a declarat vineri pentru Ziare.com Ionel Apostol, unul dintre organizatorii protestului Initiatorii manifestatiei, asociatiile "Impreuna pentru A8" si "Moldova vrea autostrada", au trimis un set de solicitari catre Guvern. Ei vor termene clare pentru realizarea autostrazilor A7 si A8, dar si infiintarea unui Departament pentru Infrastructura in Moldova care sa fie in subordinea directa a prim-ministrului.