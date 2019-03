Ford anunta ca va investi masiv la Craiova, in baza promisiunilor Guvernului Dancila: Este esential sa va respectati angajamentele

infrastructura, care continua sa fie un dezavantaj major pentru noi

, a spus John Henry Oldham.La acest moment, la Craiova, Ford produce modelul EcoBoost Sport, dar fabrica si motorul EcoBoost 1.0. Vanzarile merg bine, in conditiile in care, in 2018 - potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) din Romania - Ford Craiova si-a triplat productia, ajungand sa livreze 141.507 autoturisme (in cea mai mare parte la export).In repetate randuri, conducerea fabricii a anuntat ca ar putea produce mult mai mult de atat, dar ca drumurile inguste si calea ferata imbatranita nu-i permit sa transporte masinile, in timp util, pana la granitele tarii.Premierul Viorica Dancila a sustinut, luni, ca aceasta crestere masiva a productiei Ford (insotita de majorarea productiei de automobile Dacia) arata ca. In plus, Dancila a spus ca Guvernul sustine dezvoltarea industriei auto si e convinsa sa ministrul Razvan Cuc va veni cu vesti bune in ceea ce priveste drumurile din zona Craiovei.Din pacate, in ziua in care Ford si-a reconfirmat intentia de a investi masiv la Craiova si de a angaja inca 1.700 de oameni pana la finele anului, Cabinetul Dancila n-a facut decat sa promita, din nou, constructia unor sosele, fara sa stie cand le va putea realiza, de fapt.Au trecut deja ani buni de cand Ford Romania cere constructia unor sosele de mare viteza care sa ajunga pana la Craiova. In prima faza, autoritatilor le-a luat o multime de timp sa decida daca in zona ar fi mai buna o autostrada sau un drum expres. In cele din urma, au ales a doua varianta, iar lucrurile pareau, in sfarsit, ca se indreapta in directia potrivita. Din pacate, procedurile pentru realizarea soselei s-au miscat cu viteza melcului.Asa se face ca abia la finele anului trecut Compania de Drumuri a contractat contructia a 57 dintre cei 120 de kilometri ai drumului express Craiova-Pitesti. Lucrarile ar urma sa fie gata in urmatorii 3 ani.Din pacate, nimeni n-ar putea spune momentan cand vor incepe lucrarile si a la doua jumatate a drumului expres. Motivul: unul dintre constructorii interesati de proiect - adica societatea Strabag - a contestat modul in care era intocmita documentatia de atribuire a lucrarilor. CNAIR n-a asteptat decizia instantei - fiind absolut sigura ca va castiga - si a mers mai departe cu licitatia.Problema este ca, ulterior, societatea Strabag a castigat procesul, obligand CNAIR sa anuleze intreaga procedura. In consecinta, nu stim cand va incepe si nici cat va dura constructia drumului.La solicitarea, purtatorul de cuvant al Companiei de Drumuri, Alin Serbanescu, a declarat ca licitatiile pentru a doua jumatate a drumului expres vor fi reluate pana in luna mai. Joi, ministrul Cuc a venit cu o estimare si mai optimista: cele doua licitatii pentru loturile 3 si 4 ale drumului expres vor fi relansata inca din luna aprilie., a declarat Razvan Cuc, la Craiova, potrivit Agerpres Nici termenul de finalizare a Autostrazii Sibiu-Pitesti, lunga de 122 de kilometri, nu e cert. Soseaua e impartita in 5 loturi, astfel: lotul 1 (Sibiu-Boita), lotul 2 (Boita-Cornetu), lotul 3 (Cornetu-Tigveni), lotul 4 (Tigveni-Curtea de Arges) si lotul 5 (Curtea de Arges-Pitesti).Pana acum, doar loturile 1 si 5 au fost scoase la licitatie si doar pentru lotul 1 a fost ales un constructor.Ramane de vazut, in aceste conditii, cat de mult isi va putea creste Ford productia, in conditiile in care, in mod clar, in urmatorii ani nu va putea circula pe drumurile pe care Guvernul i le tot promite de ani buni.