Ford viseaza la autostrada, dar liderii PSD au inagurat o cale de acces pentru utilaje. CNAIR: Nu vor, nu lucreaza. N-ai ce sa le faci!

Foto: Facebook/Catalin Drula

Foto: Facebook/CNAIR

Ziare.

com

Drumul Expres Craiova-Pitesti mai este cunoscut si sub denumirea de "Autostrada Ford". Motivul: de ani buni deja, Ford Romania - care are fabrica de autoturisme la Craiova - le cere autoritatilor drumuri de mare viteza, ca sa isi poate transporta productia.Initial, statul s-a gandit sa construiasca acolo o autostrada. Ulterior, a decis sa faca doar un drum expres (care, spre deosebire de autostrada, nu are banda de urgenta si permite schimbarea sensului de mers pe oricare dintre cele 4 benzi ale sale).Traseul acestui drum expres - care se va intinde pe circa 120 de kilometri - a fost impartit in 4 tronsoane, pentru a putea fi mai usor de construit.S-a pus la punct parte din documentatie, iar pe 3 decembrie, Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca, prin licitatie, a desemnat constructorii pentru primii 57 dintre cei 120 de kilometri ai drumului Mai exact, societatea Tirrena Scavi S.p.a a fost aleasa sa construiasca primul tronson de drum (lung de aproximativ 17 km, incepand de la Craiova) . In paralel, UMB Spedition urma sa construiasca al doilea tronson, lung de circa 40 de kilometri (si impartit in doua loturi), care sa rezolve problema aglomeratiei din zona oraselor Bals si Slatina.Ambii antreprenori aveau la dispozitie, incepand din decembrie, trei ani pentru a realiza transoanele de drum. Din aceasta perioada, primul an era dedicat proiectarii.Nici bine n-a inceput aceasta perioada ca au aparut problemele. Printre altele, s-a descoperit ca traseul primului tronson al drumului trebuie deviat , ca sa nu intre intr-un camp cu sonde de gaz.Cu toate astea - dupa numai jumatate din anul dedicat proiectarii si fara ca traseul tronsonului sa fi fost deviat - ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, alaturi de fostul lider social-democrat Liviu Dragnea si de alti parlamentari PSD, printre care Claudiu Manda si Olguta Vasilescu, au mers sa inaugureze santierul drumului expres, pe 22 mai.Chiar Ministerul Transporturilor anunta atunci, prin intermediul unui comunicat de presa, ca,Anuntul era cu atat mai greu de inteles cu cat pe site-ul CNAIR se mentioneaza clar ca inca n-au fost date hotararile de guvern care sa permita exproprierea oamenilor din zona. In plus, aceeasi sursa arata ca mai sunt inca multe documente de facut pana cand lucrarile sa poata incepe. In aceste conditii, intrebarea este: de ce au facut liderii PSD inaugurare de santier?A doua zi dupa eveniment, pe retetele de socializare au inceput sa circule fotografii in care santierul era abandonat, fara vreun muncitor si fara urma de utilaj care sa lucreze.Drept raspuns, CNAIR a postat, in zilele urmatoare, propriile fotografii si materiale video cu rol de martor de la fata locului. In acele materiale, apareau utilaje lucrand. Chiar si asa, buna parte a opiniei publice tot a considerat ca la mijloc trebuie sa fie vreo neintelegere.Timpul a demonstrat ca asa si era. De fapt, din punct de vedere legal, nici nu conta daca in zona se lucra sau nu. La o adica, Tirrena Scavi putea oricand sa isi retraga utilajele si oamenii de pe santier, fara ca vreo institutie a statului sa ii poata pretinde ceva.Motivul e unul singur si e destul de simplu: ceea ce au inaugurat, in campania electorala, Liviu Dragnea si ministrii PSD era intr-adevar santierul unui drum pe care lucra Tirrena Scavi si care apare in imaginile de pe Internet. Doar ca, in realitate, acela nu era santierul Drumului Expres Craiova-Pitesti, ci al unui drum tehnologic, folosit pentru utilaje si materiale!Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, ne-a oferit mai multe detalii., a declarat Alin Serbanescu.Oricum am privi lucrurile, insa, realitatea e una: liderii PSD n-au spus adevarul atunci cand au sustinut ca dau startul lucrarilor la un drum expres, cand de fapt nu faceau decat sa inagureze santierul unei cai de acces pentru utilaje si materiale!In aceste conditii, ramane sa vedem cand vor incepe, intr-adevar, lucrarile la soseaua de mare viteza. Poate ca se va intampla peste cateva luni - cum spera CNAIR - sau poate ca va mai dura pana in primavara urmatoare.In plus, ramane sa aflam cum va evolua situatia tronsoanelor 3 si 4 ale Drumului Expres Craiova-Pitesti , in cazul carora o gresela a CNAIR a dus la anularea licitatiilor pentru selectia constructorilor.Pe aceste loturi, licitatiile vor trebui reluare. Iar daca vor aparea contestatii, procedurile s-ar putea prelungi luni la rand.Una peste alta, in afara de Ford Romania , probabil ca nimeni nu mai spera ca soseaua sa fie intr-adevar gata pana in 2021, asa cum a tot promis coalitia PSD-ALDE.