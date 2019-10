Ghizdeanu il contrazice pe Cuc: Nu s-a batut palma cu turcii si chinezii pentru Autostrada Ploiesti-Brasov

Ziare.

Pe 13 octombrie - in prima conferinta de presa de dupa demiterea Cabinetului Dancila prin motiune de cenzura - Razvan Cuc a sustinut ca "firma respectiva (adica asocierea China Communications Construction Company - Makyol Insaat Sanayi Turizm - n.red.), impreuna cu Comisia Nationala de Prognoza, au ajuns la un consens si saptamana viitoare vor livra contractul pentru elaborarea parteneriatului public-privat (PPP) pentru demararea proiectului Ploiesti-Brasov. S-au convenit toti parametrii, tot ce tine de partea economica, de partea tehnica, termenul cand va fi implementat".Cuc n-a dat, insa, alte detalii. In consecinta, inca de pe 15 octombrie, am contactat Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) ca sa aflam ce parti ale contractului pentru Autostrada Ploiesti-Brasov s-au renegociat. La urma urmei, romanii au tot dreptul sa stie la ce se angajeaza statul atunci cand semneaza un contract cu asocierea de constructori chinezi si turci, pentru realizarea unei autostrazi unice in Romania, care urmeaza sa treaca prin munte!Comisia de Prognoza ne-a spus ca singurul care ne poate da detalii este presedintele institutiei, Ion Ghizdeanu. Acesta a raspuns cu mare greutate la telefon, a sustinut ca este in sedinta si ne-a cerut sa-i trimitem intrebarile pe email.Zis si facut! L-am intrebat pe Ion Ghizdeanu, printre altele, daca varianta renegociata a contractului prevede constructia autostrazii pe acelasi traseu - care trece prin localitatea Busteni - si pentru care ar putea fi dificila obtinerea unui acord de mediu. In plus, am intrebat daca pretul constructiei a ramas tot 1,36 miliarde de euro. Si cine plateste, in cazul in care autostrada va costa, pana la urma, mai mult: statul sau constructorii?Nu in ultimul rand, am incercat sa aflam cine va plati din buzunar in cazul in care statul va emite cu intarziere avize si acorduri pentru autostrada (cum a tot facut, in cazul altor proiecte de sosele), cauzand depasirea termenului de 4 ani fixat prin contract pentru finalizarea lucrarilor.Pe 26 octombrie, presedintele CNSP ne-a raspuns la intrebari.Ion Ghizdeanu ne-a spus ca (in ciuda celor anuntate de Razvan Cuc - n.red.). In consecintaTot potrivit sursei citate, valoarea autostrazii va fi cea din studiul de fundamentare, adica 1,36 miliarde de euro. Le convine turcilor si chinezilor acest pret, considerat de unii mult prea mic fata de cel real? Nu putem sti, din cauza caDin pretul autostrazii, statul ar putea ajunge sa plateasca "cel mult 25%". Intrebarea este: cat va plati, totusi, Romania? Nu putem afla, din cauza ca aceste aspect inca se negociaza. Si - asa cum institutia a mentionat deja in repetate randuri - negocierile sunt confidentiale.Cine ar plati, in situatia in care statul ar intarzia eliberarea avizelor si acordurilor si ar da peste cap intregul calendar al constructiei autostrazii? Potrivit lui Ion GhizdeanuUna peste alta, un lucru e clar: daca vrem sa aflam mai multe despre contract acum, n-avem decat sa ne punem pofta in cui! Trebuie sa asteptam pana cand se vor termina negocierile, fara sa stim cand anume se vor incheia ele.Asta, daca negocierile se vor mai incheia vreoadata. Deja, intr-un draft al programului de guvernare, PNL a transmis ca vrea sa incerce sa faca autostrada tot in PPP, dar cu bani europeni si pe un alt traseu . Iar asta ar insemna ca se va renunta la ceea ce a calculat si negociat pana acum CNSP.Reamintim ca pana si Cabinetul Dancila - care a intrerupt colaborarea cu Banca Mondiala inceputa de Mihai Tudose - a renuntat la un moment dat la PPP anuntand ca va face autostrada cu bani de la buget . Dupa motiunea de cenzura, insa, cel mai probabil, Guvernul s-a gandit sa se mai laude putin cu posibilitatea finalizarii PPP, in ultimele zile petrecute la Palatul Victoria .