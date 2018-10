Guvernul a inaugurat doar o treime din autostrazile promise pentru Centenar

De Centenar, doar cateva capete de autostrazi

Loturi de autostrada cu data incerta de inaugurare

Ziare.

com

In luna august, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Narcis Neaga anunta ca va inaugura cate un kilometru de autostrada pentru fiecare an din cei 100 pe care ii implineste Romania, in 2018. Mai exact, intr-un interviu acordat Agerpress , Neaga a declarat:"Ideea de baza a fost ca in acest an - este prima data cand o spun si public - ne-am gandit sa dam in trafic in total 100 de kilometri de autostrada. De ce 100? Pentru ca e anul 100. Si am zis: Ministerul Transporturilor, impreuna cu Compania Nationala de Drumuri, sa contribuie intr-un fel la Centenar. De aceea ne-am fixat 100 de kilometri. Ca sunt 106, ca sunt 104, asta mai putin conteaza, dar sa fim la cifra de 100 in trafic. Asta ce inseamna? Ca exista, de exemplu, o portiune de autostrada, cum ar fi cea de la intrarea in Bucuresti, de vreo 3 km si ceva, care nu este folosita. Acestia, impreuna cu cei care urmeaza sa fie dati in trafic anul acesta, contribuie la suta respectiva. De-aia am zis 'in trafic'. Pentru ca, teoretic, vom finaliza ca lucrari in jur de vreo 90 de kilometri. Dar, impreuna cu cei care vor fi dati in trafic, ajungem la cifra 100, o cifra simbolica".Parea un obiectiv ambitios. Poate chiar prea ambitios pentru institutia care n-a reusit pana acum sa inaugureze decat 38 de kilometri de autostrada din cei 100 promisi.Mai exact, in acest an s-a deschis traficul pe 29 de kilometri din Autostrada Sebes-Turda (Loturile 3 si 4) si pe 9 kilometri din Autostrada Transilvania (adica pe podul de la Gilau peste Somesul Mic si lotul care se intinde in continuarea lui, pana la Nadaselu) . Si cam atat, deocamdata. Ca sa se tina de cuvant, Narcis Neaga ar trebui sa coordoneze inaugurarea a inca 62 de kilometri de autostrada, in urmatoarele 2 luni si jumtate.Surse din domeniu au declarat pentru Ziare.com ca, in octombrie, CNAIR a facut o pre-receptie a lucrarilor la lotul Ogra-Iernut (3,6 kilometri) din Autostrada Transilvania. Daca totul merge bine, acest lot ar urma sa fie inaugurat la finele lunii noiembrie, alaturi de un segment invecinat de autostrada de 10,1 kilometri, dintre Ogra si Ungheni.Abia cu aceste doua loturi deschise, Romania ar ajunge sa aiba 50 de kilometri de autostrada inaugurati in 2018. Adica doar jumatate din cat promisese Narcis Neaga, in luna august.Ca sa isi indeplineasca obiectivul asumat public, CNAIR ar trebui sa inaugureze cel putin inca 3 loturi de autostrada, in urmatoarele 2 luni si jumatate. Iar singurele pe care autoritatile pot spera sa le vada terminate, in curand, sunt Loturile 3 si 4 din Autostrada Lugoj-Deja, care au impreuna 42 de kilometri. Acestora li s-ar putea adauga si sectorul de 3,6 kilometri din Autostrada 3 situat intre soselele Petricani si Popasului, in Capitala. Din pacate, nimeni n-ar baga mana in foc, la acest moment, ca vreunul dintre aceste loturi va putea fi inaugurat, in 2018. Iata de ce.Sursele citate sustin ca lucrarile pe Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva sunt in intarziere si ca nu vor putea fi finalizate si receptionate la timp. E un lucru reclamat chiar de ministrul Lucian Sova, in repetate randuri, pe parcursul acestui an.Din pacate, nici pe Lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Dej lucrurile nu stau mai bine. Dimpotriva, specialistii Asociatiei Pro Infrastructura sustin ca e cat se poate de clar, la acest moment, ca soseaua nu va putea fi data in folosinta in 2018. Iata, pe larg, explicatiile asociatiei.Despre sectorul dintre soselele Petricani si Popasului al A3 stim doar ca e aproape gata. Cand va putea fi deschis si traficul prin zona, nimeni n-ar putea spune, insa."Stim cu totii ca unele dintre aceste loturi de autostrada ar fi trebuit finalizate de multa vreme. Sa luam exemplul lotului din A3 dintre Petricani si Popsasului. Trebuia sa fie gata de prin 2016. Acum, constructorul (Aktor SA - n.red.) mai are de pus niste parapeti si de facut alte asemenea lucrari minore. Parerea mea este ca pana la finele lui octombrie, totul ar trebui sa fie gata acolo. Dar constructorul are doar cateva zeci de oameni pe santier, asa ca nu stim cand va termina, de fapt.De sanctionat, e greu sa-i santionezi pe constructori pe contracte FIDIC. Si ne-am gandit asa: ce sa facem? Sa-i reziliem contractul acum? Nu se poate, din cauza ca am pierde apoi o multime de vreme cu proceduri ca sa gasim alte societati care sa faca doar lucrarile mici pe care n-a mai apucat sa le duca la bun sfarsit constructorul drumului. N-ar fi in avantajul nimanui. Am spus ca, dupa cat s-a intarziat deja, le putem prelungi termenul de finalizare a lucrarilor tuturor constructorilor care trebuiau sa termine loturi in septembrie, octombrie si noiembrie. Sigur, tuturor le putem calcula penalitati de intarziere, pe care urmeaza sa le plateasca", ne-a declarat purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu.Cu alte cuvinte, tot ce stim sigur acum este ca, din cei 100 de kilometri de autostrada promisi, CNAIR n-a putut deschide decat putin peste o treime. Daca va mai fi rost si de inaugurarea altor capete de autostrazi, in acest an, ramane sa vedem. Cert este ca sansele ca in 2018 sa avem cate un kilometru nou de autostrada pentru fiecare an implinit de Romania scad vazand cu ochii...