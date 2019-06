Guvernul anunta ca un drum Bucuresti-Otopeni va dura doar 23 de minute, dupa modernizarea liniei de tren

Cat dureaza o calatorie cu trenul din Gara de Nord la Otopeni, pe 13 iunie 2019. Sursa foto: Captura site CFR Calatori

La acest moment, cine vrea sa ajunga, pe calea ferata, pana la Aeroportul Henri Coanda trebuie, mai intai, sa ia trenul din Gara de Nord, pana la asa numitul "Punct de Oprire Aeroport".De acolo, pasagerul urmeaza sa fie preluat cu un microbuz si dus, in sfarsit, pana in preajma aeroportului. Potrivit informatiilor de pe site-ul CFR Calatori, o astfel de calatorie ajunge acum sa dureze ore.De ce dureaza o calatorie scurta atat de mult? Printre altele, din cauza ca linia de tren catre Henri Coanda are un singur fir. Iar asta inseamna ca un tren aflat in gara nu poate pleca spre aeroport inainte ca garnitura care vine deja din sens opus, dinspre Henri Coanda, sa ajunga la destinatie, pentru a elibera linia.In plus, faptul ca pasagerii trebuie sa schimbe trenul cu un autobuz, la jumatatea traseului, cauzeaza, de asemenea, intarzieri. Uneori transbordarea nu se face imediat, iar pasagerii sunt nevoiti sa astepte destul de mult la Punctul de Oprire Aeroport.Potrivit Ministerului Transporturilor, insa, toate aceste probleme vor deveni, in curand, istorie.Inainte de toate, pentru ca statul a contractat deja compania Porr pentru a dubla linia ferata pe care se circula acum spre aeroport. Apoi, in baza unui contract semnat marti cu Ministerul Transporturilor, asocierea de firme Arcada - ISPCF SA - DB Engineering & Consulting Gmbh , va construi - plecand din drumul feroviar deja existent - o noua linie, lunga de aproape 3 kilometri, care va ajunge pana la aeroport. Potrivit managerului Arcada, Spiru Mantu, asocierea va lucra zi si noapte pentru a termina lucrarea pana in mai 2020.Daca va reusi, miile de suporteri care vor veni, in iunie, la Bucuresti pentru Campionatul Euro 2020 vor putea folosi noua ruta feroviara pentru a ajunge de pe aeroport in Capitala in conditii civilizate, dar si intr-un timp mult mai scurt decat ar putea-o face astazi.La o zi dupa semnarea contractului cu Arcada Company, Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, indicatorii tehnico-economici ai proiectului de modernizare feroviara. La finalul sedintei, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a declarat ca pe viitoarea ruta, dupa modernizare, un drum intre Capitala si aeroport, va dura doar 23 de minute., a spus Nelu Barbu.Ramane sa vedem cat de repede se va moderniza, intr-adevar, linia de cale ferata.