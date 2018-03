Guvernul anunta tren de mare viteza Bucuresti-Budapesta. Ungurii vorbesc doar de Cluj-Budapesta

Ziare.

Discutiile s-au axat pe teme de interes bilateral din domeniul transporturilor rutiere si a infrastructurii de transport, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Transporturilor remisIn comunicat se precizeaza ca au fost abordate si subiecte din domeniul feroviar precum "posibilitatea realizarii unei".La randul sau, Guvernul ungar a publicat pe site-ul oficial un comunicat de presa privind discutiile purtate de ministrul Szijjarto cu Lucian Sova, insa se precizeaza ca linia feroviara va fi construita pe ruta Budapesta - Cluj-Napoca.Potrivit documentului citat, Peter Szijjarto a declarat ca a alocat deja"Avand in vedere cooperarea economica extrem de stransa dintre Ungaria si Romania, stabilirea a cat mai multe legaturi de transport este in interesul ambelor tari. Este intentia ambelor tari ca Ungaria si Romania sa fie conectate de o linie ferata de mare viteza cat mai curand posibil", se arata in comunicatul maghiarilor."Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria l-a informat pe ministrul Transporturilor roman ca Guvernul din Ungaria a alocat 3,2 milioane de euro studiului de fezabilitate pentru planificata", conform documentului citat.La inceputul lunii februarie, acelasi ministr ungar declara ca Ungaria vrea un tren de mare viteza Cluj-Budapesta, dar "Guvernul Ungariei nu are nicio obiectie fata de planul Romaniei de a extinde calea ferata de mare viteza pana la Bucuresti".Calea ferata de mare viteza este un tip de infrastructura feroviara pe care transportul este operat semnificativ mai rapid decat pe infrastructura conventionala, prin folosirea unui sistem integrat de material rulant si linii dedicate.