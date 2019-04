Guvernul Dancila negociaza cu chinezii pentru autostrada Ploiesti-Brasov. Ce au patit alte state, in situatii comparabile

Ce risca Romania, lucrand cu chinezii la un proiect pe care nu-l intelege inca, pe deplin

Statul roman promite de ani buni sa construiasca Autostrada Ploiesti-Brasov. Realizarea acestei e dificila, intrucat soseaua de mare viteza ar urma sa strabata zone muntoase, unde constructia de sosele de mare viteza e mult mai anevoioasa decat la campie.In aceste conditii, statul are nevoie, inainte de toate, de o documentatie tehnica riguroasa, din care potentialii constructori sa inteleaga ce si cum ar avea de facut, pentru a decide daca isi pot asuma sarcina realizarii drumului.Statul a intocmit documentatia necesara constructiei, dar aceasta nu are nivelul de detaliu necesar penteu a convinge mari companii sa vina in Romania si sa se apuce de treaba.In consecinta, Guvernul a incercat de trei ori sa gaseasca un constructor cu care, in regim de parteneriat public privat (PPP), sa construiasca soseaua. Fara succes, insa.In aceste conditii, pe vremea cand premier era Mihai Tudose, Guvernul a cerut ajutorul Bancii Mondiale pentru a intocmi o documentatie adecvata, care sa permita, in sfarsit, constructia soselei Ploiesti-Brasov. Dupa ce Tudose a demisionat, Viorica Dancila a decis sa renunte la ajutorul Bancii Mondiale si sa incerce din nou sa faca autostrada in PPP, desi aceasta metoda isi dovedise deja ineficienta.Comisia de Strategie si Prognoza a lansat o procedura de selectie a unui constructor, la care s-au inscris cinci participanti (societati sau asocieri de firme) din Austria, Spania, Turcia si China, dupa cumIn cele din urma, Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul incepe negocierile pentru constructia Autostrazii Ploiesti-Brasov cu una dintre asocierile de firme, fara a-i mentiona numele.Din sursele, insa, aceasta asociere este formata din companiile China Communications Construction Company Ltd (China) si Makyol Insaat Sanayi Turizm (Turcia).Teoretic, Romania n-ar trebui sa aiba o problema, in acest caz. La urma urmei, nu conteaza neaparat de unde vine constructorul, atata vreme cat va face autostrada in urmatorii patru ani, asa cum prevede documentatia de atribuire.In realitate, insa, situatia e ceva mai complicata. Asa cum a explicat pentru Ziare.com deputatul USR Catalin Drula , constructia autostrazii Ploiesti-Brasov in PPP nu este rentabila. Motivul: valorile de trafic de pe autostrada ar fi relativ reduse, iar privatul nu si-ar recupera in timp util investitia uriasa.De ce mai negociaza, in aceste conditii, contructorii chinezi si turci cu Guvernul Dancila realizarea soselei de mare viteza prin munte, in Romania?Pentru ca, in alte state din regiune, au reusit sa obtina contracte favorabile pentru ei, dar total dezavatajoase pentru beneficiari.Spre exemplu, Chartered Institute of Building - o reputata asociatie profesionala a constructorilor din intreaga lume - atragea atentia , in urma cu putin timp, ca Muntenegru are mari probleme in urma unui contract incheiat cu chinezii. Ce-i drept, situatia e cumva diferita fata de cea de la noi.Motivul: cum in PPP nu era fezabil sa construiasca, autoritatille muntenegrene au batut palma cu chinezii, care ofereau o solutie completa pentru constructia unei autostrazi de 177 de kilometri, intre portul Bar si granita cu Serbia. Mai exact, o banca din China a imprumutat Muntenegru cu peste 900 de milioane de dolari.Banii ar urma sa ajunga la o companie tot din China, care a venit cu muncitori, utilaje si expertiza si s-a apucat de construit drumul prin Muntenegru.Problema este ca un lot de autostrada treace prin zona muntoasa din Muntenegru - asa cum va trece, de altfel, si autostada Ploiesti-Brasov, in Romania - si s-a dovedit mai greu de facut decat se prevedea initial. In consecinta, cheltuielile au crescut serios.Iar in aceasta situatie, fara sa aiba autostrada gata, Muntenegru s-a trezit intr-o situatie delicata. Mai exact, din 2021 trebuie sa inceapa sa returneze Chinei o suma mult mai mare decat estima initial. N-ar fi exclus chiar ca micul stat sa riste falimentul.Ce demonstreaza acest lucru? Ca oamenii de afaceri chinezi ofera statelor din regiunea noastra solutii care ii avantajeaza, in primul rand, pe ei. Acest lucru nu inseamna nici pe departe ca n-ar trebui sa lucram cu companii din China, ci doar ca ar trebui sa fim precauti, atunci cand o facem.Or, la acest moment, Guvernul Dancila numai precaut nu e, incercand sa-i convinga pe chinezi sa ne construiasa o autostrada pentru care nu avem nici studii tehnice amanuntite si nici estimari de costuri riguroase.