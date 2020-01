Guvernul decide in ianuarie cum finanteaza constructia autostrazii Comarnic-Brasov

Ziare.

com

Orban a subliniat ca exista doar doua modalitati de finantare, si anume, parteneriatul public-privat sau de la bugetul de stat."Nu poate fi finantata cu fonduri europene. Vom decide in luna ianuarie cum o facem. Avem in principiu doua variante. Prin parteneriat public-privat, dar nu accept decat in parteneriat cu o institutie financiara internationala, indiferent care este ea.Deci, fie faci pe parteneriat public-privat, dar ai nevoie de un partener institutional care sa iti confere incredere si mai ales garantia finantarii, sau o faci pe bugetul de stat", a declarat premierul la Digi 24.