Guvernul va anula marti parteneriatul public-privat pentru autostrazile Comarnic-Brasov si Unirii

Acesta a avut luni o intalnire cu parlamentari PNL."Am avut discutii si pe subiectul Comarnic - Brasov. Maine,Dupa momentul anularii parteneriatului public-privat,, Infrastructurii si Comunicatiilor. Noi vom veni in fata Guvernului si vom spune care sunt solutiile pentru construirea autostrazii Comarnic - Brasov. Autostrada Comarnic - Brasov reprezinta un obiectiv major, se va realiza. Pana incepe constructia autostrazii Comarnic - Brasov", a spus ministrul Transporturilor.El a sustinut ca variantele ocolitoare Comarnic - Busteni vor fi realizate din fonduri europene, iar pe zonele Sinaia si Azuga primarii au aratat ca exista rute alternative. "Vom avea toate avizele necesare pentru a construi acel drum", a mentionat Bode.Ministrul a aratat ca,"Pentru autostrada Unirii Targu Mures - Iasi, Guvernul Orban, prin proiectul de buget, a alocat intreaga suma necesara finalizarii revizuirii studiului de fezabilitate pe tronsonul Targu Mures - Targu Neamt, aproximativ 200 km, pe tronsonul Targu Mures - Iasi maine acel parteneriat public-privat va fi anulat. Se preda si acest obiectiv catre Ministerul Transporturilor. Ministerul Transporturilor va veni cu solutia.a revizuirii studiului de fezabilitate si pe acest tronson Targu Neamt - Iasi vom avea anul viitor o documentatie cap coada studiu de fezabilitate revizuit de la Targu Mures pana la Iasi si in acel moment putem discuta despre variante de finantare. Este falsa ideea ca nu avem finantare, ca nu avem fonduri europene, dar noi in acest moment nu stim cat costa acest obiectiv. Cand vom sti exact care este valoarea acestui obiectiv atunci putem sa discutam cu partenerii nostri din Comisia Europeana, cu institutiile financiare europene sa ne finanteze acest obiectiv", a explicat Bode.Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a apreciat ca discutia cu ministrul Transporturilor a fost una "aplaudata".