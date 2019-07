Guvernul vrea sa dea 300 de milioane de euro pe terenuri de sport prin Compania Nationala de Investitii

Ziare.

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii regionale si administratiei publice, si Gheorghe Popescu, consilier onorific al premierului Viorica Dancila, au sustinut, miercuri, o conferinta de presa privind terenurile de sport ce vor fi realizate de CNI.Astfel, au fost prezentate cele trei proiecte tip ce vor fi implementate: Baza sportiva de Tip 1, Baza sportiva de Tip 2 si Baza sportiva de Tip 2 pentru nevazatori."Valoarea estimata pentru baza sportiva de tip 1 este de 1,7 milioane de euro, pentru cea de tip 2 - 0,40 milioane euro, iar valoarea estimata pentru o baza sportiva destinata nevazatorilor este de 57.500 de euro. In total, ar putea fi realizate 406 terenuri de sport cu o valoare estimata de aproximativ 298 de milioane de euro", a informat ministerul.Dupa etapele necesare promovarii indicatorilor tehnico-economici pentru fiecare dintre acestea, se vor demara procedurile de achizitie publica privind contractarea lucrarilor de proiectare si executie.De asemenea, Vasile-Daniel Suciu si Gheorghe Popescu au vizitat, miercuri, cele trei stadioane pe care se vor desfasura meciuri in timpul Campionatului European de Fotbal 2020 si au prezentat stadiul lucrarilor."Este extrem de important sa urmarim in continuare termenele si sa verificam in mod constant stadiul si calitatea executiei lucrarilor la aceste obiective, nu numai pentru a ne respecta angajamentele, ci si pentru a beneficia de baze sportive moderne, sigure si eficiente, care sa ridice Bucurestiul la un nivel de infrastructura sportiva similar cu cel al marilor orase europene", a subliniat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu.La Stadionul Steaua, lucrarile de infrastructura s-au executat in proportie de 95%, iar in acest moment, se desfasoara lucrari la partea de suprastructura a stadionului. Pentru Stadionul Giulesti au fost finalizate lucrarile de demolare a constructiei vechi, se executa lucrari pentru incinta de piloti forati, urmand ca la inceputul saptamanii viitoare sa fie obtinuta Autorizatia de Construire.Totodata, au fost finalizate lucrarile de demolare a constructiilor existente pe Stadionul Arcul de Triumf, iar luni, 8 iulie, au inceput lucrarile de infrastructura la acest stadion (sapatura si fundatiile de beton armat), precizeaza comunicatul.