Hop si musca la arat!

"acest lucru nu-l putem rezolva decat punand umarul la actiune, nu facand circ si declaratii politice".

Betia de cuvinte

Nu doamna Viorica Dancila are sanse se intre in Cartea Recordurilor

"au inceput demersurile pentru primii kilometri de autostrada in Moldova"

Kilometrii de autostrada numarati de Ghita Pristanda

"cand il aud, am impresia ca ascult un bidon gol".

"In guvernarile PSD s-au facut peste 500 de km de autostrada din cei existenti, in alte guvernari au fost 0 km".

Cand umbli la miere, te lingi pe degete

Ce frumoasa era viata acum douazeci de ani!

"sa nu uitam ca ministrul Transporturilor din 1999, devenit apoi presedintele Romaniei, ne explica faptul ca Romania nu are nevoie de autostrazi".

Hai sa ne mobilizam, ce naiba!

"Lansez un apel catre toti cei care isi iubesc tara sa ne mobilizam cu totii in jurul acestui obiectiv de constructie a autostrazilor".

Ziare.

com

Iar sfidarea este cu atat mai mare, cu cat, dupa ce si-a permis-o insolent domnul Dragnea, a reluat-o la fel de nonsalanta doamna Dancila , declarand cu referire la infrastructura caCine face circ, doamna prim-ministru, si cine face declaratii politice? Cel care pune in joc bani din contul sau personal, ca sa dea semnal ca s-a saturat de declaratiile politicienilor, sau cel care pretinde ca pune umarul undeva, dar nu l-a pus niciodata nicaieri?Asta cu umarul m-a dat gata. Oricat as vrea sa fiu de amabil si de respectuos cu doamna Viorica, nu ma pot abtine sa-mi amintesc de fabula intitulata "musca la arat", scrisa parca anume pentru cazul nostru: cineva ara, iar altcineva sa lauda: noi am arat. Ca sa vezi, musca pusese si ea umarul!Nu pot pretinde ca premierul tarii sa batatoreasca santierele, nici sa umble prin statiile de betoane, ca sa verifice calitatea acestora sau sa controleze cum se respecta mediul acolo unde isi duc viata ursii, liliecii sau veveritele.Sunt si acestea probleme importante, dar pentru alt nivel. Pentru seful Guvernului, ar fi suficient sa aiba ceea ce constructorii numesc un, adica un desfasurator de termene si conditii pentru monitorizarea evolutiei lucrarilor.Seful Guvernului este credibil daca spune la ce data vor incepe anumite lucrari, la ce data se vor termina, cand vom cicula pe autostrada cap-coada si ce garantii are domnia sa ca aceste termene se vor respecta.Altfel, toate spusele sunt vorbe in vant, simple exprimari fara fond, cuvinte insiruite necontrolat, sunt ceea ce Titu Maiorescu denumea in stilul sau caracteristic o "betie de cuvinte".Luni, la Craiova, premierul ne-a facut o demonstratie concreta despre ce inseamna betia cuvintelor, declarand ca. Cine i-a spus asta a pacalit-o. In niciun planning nu se consemneaza ca incep demersurile. Se consemeneazaincep studiile,se avizeaza si se aproba acestea,se cer si se obtin acordurile legale,se anunta licitatiile,ar trebui sa se incheie ele,se semneaza contractele,se elibereaza amplasamentele,incep lucrarile la fiecare lot in parte,si cum se monitorizeaza stadiile de lucru,se receptioneaza diferitele categorii de lucrari,se executa lucrarile adiacente,se verifica si se receptioneaza loturile sise da in exploatare intreaga autostrada cap-coada.Demersuri? Demers este simplul fapt ca am cerut harta, ca sa desenez pe ea autostrada. Demers este orice solicitare catre oricine, in orice problema, de tipul "va rugam sa fiti de acord cu noi". Este demers o scrisoare catre primarie in problema respectiva, alta catre prefectura, chiar si o simpla declaratie de intentie publicata undeva. Si asta poate fi un demers. Demersul nu este o faza inscrisa in vreun planning.Demersuri sunt si initiativele societatii civile care cer autostrazi in Moldova, cele ale partidelor politice, chiar si acel metru de autostrada, facut simbolic de afaceristul sucevean, tot un demers este. Unul simbolic, as zice maret, dar nu mai mult decat un demers.De altfel, demersul afaceristului din Suceava are un rasunet intern si international incomparabil mai puternic decat tot ce spune Guvernul cu privire la primii pretinsi kilometri de autostrada ai Moldovei, pe care de altfel inca nu i-a vazut nimeni.Ironia soartei este ca avem sanse sa intram in "Cartea Recordurilor" cu autostrada afaceristului sucevean, dar cu vreo autostrada patronata de doamna Vasilica-Viorica, niciodata!Faza asta, cu demersurile prezentate in alocutiuni ca momente importante in evolutia investitiilor, imi aminteste de spusele unui literat contemporan despre un cunoscut politician, tot contemporan:Prelegeri precum cea de luni a doamnei Viorica Dancila auzim de aproape trei decenii. Ministrii Transporturilor si premierii s-au intrecut pe ei, vorbind despre demersurile facute pentru demararea de autostrazi de la un capat la altul al tarii, ca sa acopere cat mai multe cerinte, in cat mai numeroase judete, pentru multumirea cat mai multor doritori si ca sa ne invidieze vecinii.Toti s-au laudat cu master planurile lor, si-au etalat superbe harti trasate cu "carioca", au promis, au stabilit, au decis, au hotarat. Praful s-a ales.Intentiile au fost superbe, dar in trei decenii n-am vazut nicio autostrada gata de la un capat la altul al tarii. Poate, speriata de asemenea constatare, doamna Dancila facea luni urmatoarea declaratie de tot rasul:Corect ar fi fost ca, laudandu-se cu cei 500 km tip PSD, sa fi vorbit ceva si despre miile de kilometri facuti in Polonia, alte mii in Cehia, plus Ungaria. Chiar si bulgarii ne-au intrecut.Nu vreau sa par malitios, dar se cunoaste ca in nicio tara cu autostrazi nu s-au facut atatea studii de fezabilitate, de oportunitate si de impact, ca la noi, cei fara ele. S-au facut si se fac in continuare, intrucat studiile sunt precum conservele: au termen de valabilitate scurt.Daca nu l-ai folosit la timp, te pomenesti ca s-a rasuflat studiul si e obligatoriu sa comanzi altul. In caz contrar, faci indigestie. Alt studiu, alte costuri, alte comisioane, alte onorarii. Este chiar asa greu de inteles?In mod ciudat, doamna Vasilica-Viorica nu-si aminteste nimic despre asa ceva, desi nu-mi vine sa cred ca in partidul sau n-ar fi multi amatori sa se linga pe degete, atunci cand umbla pe langa stupul cu miere.Asta cu mierea poate a uitat-o, dar si-a adus deodata aminte ca, acum doua decenii, cand domnia sa era tinerica inginera si scotea gazele la Videle prin sondele forate tot de ea, privea seara la televizor, sa vada stirile. Era atunci o simpla anonima, pentru ca n-o descoperise domnul Dragnea, ca sa-i arate unde-i Bruxelles-ul pe harta.Despre ce vedea seara la televizor, isi aduce aminte si acum, povestindu-ne cu duiosie:Ce spuneti, doamna? De asta n-are Romania autostrazi, pentru ca unui ministru de acum doua decenii i-a venit sa spuna asa ceva la televizor? Ce aspru il judecati pe altul, care poate a gresit cand vorbea la televizor! Poate a vrut sa spuna Podgorita si a spus Pristina, poate a vrut sa spuna Europa si a spus Afganistan, poate n-a vrut sa spuna nimic si i-a scapat cuvantul. Mai greseste omul, ce naiba!Dar ma intreb ce consilier de doua parale i-o fi dezgropat doamnei Dancila, de la arhiva, o emisiune de acum fix 20 de ani, ca sa-i ofere sageti otravite contra Opozitiei, si cum se face ca respectivul consilier a ocolit cazul celalalt, cu un membru marcant al social-democratilor, devenit si el presedinte al Romaniei, care le multumea minierilor in 1990 pentru cotonogirea bucurestenilor?Asta cu reconstituirea trecutului ca sa-i sictirim pe cei din prezent mi se pare o treaba hidoasa. Ma pun in situatia cuiva care, peste douazeci de ani, in 2039, s-ar intreba de ce nu avem autostrazi - caci prevad ca nu le vom avea cu guverne precum cel actual.Daca acest cineva va avea curiozitatea sa cerceteze emisiunile din anul 2019 ar ramane tablou, afland cum gandeste prim ministrul Viorica Dancila ca se fac constructiile:Am o intrebare pentru doamna Viorica: isi inchipuie domnia sa ca, daca Traian Basescu lansa in 1999 un asemenea apel, am fi avut astazi mai multe autostrazi? Iar daca nu, ce o face pe domnia sa creada ca le vom avea in viitor, urmare apelului lansat?