Hotelierii de pe litoral cer demisia directorului CNAIR, dar nici nu stiu ce-i asteapta: Autostrada Soarelui se va transforma curand intr-un mare santier

Cardul de masa Up Dejun este versiunea moderna si simplificata a tichetului de masa. Ai 0 lei costuri la emiterea cardurilor si economisesti pana la 37% fata de o crestere salariala in bani. Afla mai multe AICI!

Marile santiere de pe A2 se vor deschide in curand

Ziare.

com

Muhamad Murad - presedintele FPTR si patronul hotelului Phoenicia din Mamaia Nord - sustine ca, din cauza ca Autostrada Soarelui e in stare proasta, turistilor le este mai usor sa ajunga, din Capitala, direct in Dubai sau in nordul Africii, decat pe litoralul romanesc., a transmis Mohammad Murad, prin intermediul unui comunicat de presa.In replica, purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a explicat ca - in ciuda nemultumirilor hotelierilor - lucrarile pe A2 vor continua, in aceasta vara., a explicat Alin Serbanescu.Marea problema este ca, tot in aceasta vara, urmeaza sa inceapa lucrarile de reabilitare a sectorului de A2 de la iesirea din Bucuresti pana la Fundulea. Acolo, Porr si Saga Business Construct SRL au de reabilitat circa 24 de kilometri de sosea de mare viteza care le creeaza de ani buni probleme soferilor.De fapt - pe acest sector de drum - cand e cald, placile din beton se dilata si se inalta, iesind din locurile lor si punandu-i, astfel, in mare pericol pe soferii care circula prin zona. In concluzie, CNAIR a decis sa contracteze doua societati care sa frezeze portiunea de autostrada din beton (construita asa inca din vremea comunismului) si sa o imbrace in covor asfaltic. In acest fel, placile - acoperite cu un strat izolator - n-ar trebui sa se mai incinga si sa sara, in cursul verii.Alin Serbanescu spune ca - dupa ani de asteptare - aceste lucrari urmeaza sa inceapa, fara doar si poate, in aceasta vara., a mai spus Alin Serbanescu.Si mai greu de suportat va fi aglomeratia daca, in afara zonei de santier - unde circulatia se va sugruma si, cu siguranta, se vor forma cozi uriase -, vor mai fi si locuri in care vor sari placile de beton, necesitand interventii pentru reparatii. Practic, s-ar putea ajunge inclusiv la situatii in care circulatia pe autostrada sa se blocheze.Cu toate acestea - oricat de grele vor fi verile urmatoare, pe Autostrada Soarelui - purtatorul de cuvant al CNAIR sustine ca n-ar avea niciun rost ca Narcis Neaga sa isi dea demisia, asa cum cer hotelierii., a mai spus Alin Serbanescu.