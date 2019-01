Hotii au lasat in bezna jumatate din Autostrada Urbana. Iata cine si cand va rezolva problema

Ziare.

Autostrada Urbana, lunga de 6,5 kilometri, a fost construita in 2 etape. Prima data - in baza unui contract incheiat de Compania de Drumuri, in 2007, cu Impressa Pizzaroti s-au construit putin peste 3 kilometri de sosea. Ulterior, incepand din 2015, Aktor a mai construit alti 3,3 kilometri de autostrada.Intr-un final, dupa 11 ani de la inceperea lucrarilor, capatul urban al Autostrazii A3 a fost inaugurat, in seara zilei de 14 decembrie 2018 . Receptia a durat nu mai putin de 7 ore. In mod normal, tot acest timp ar fi trebuit sa le ajunga specialistilor de la CNAIR sa depisteze toate problemele soselei. Din pacate, le-a scapat o chestiune esentiala.Mai exact, echipa CNAIR a constatat ca jumatatea construita de Aktor a Autostrazii Urbane e cufundata in intuneric, in ciuda faptului ca ar fi trebuit sa fie iluminata. Ceea ce nu s-au mai straduit inspectorii sa afle este de ce nu functiona iluminatul pe respectiva portiune a soselei. Raspunsul n-a venit nici a doua si nici a treia zi, ci abia dupa 3 saptamani, cand s-a aflat ca hotii furasera 4 kilometri de cablu de alimentare de sub autostrada, paralizand sistemul de iluminat din zona.Acum, politistii cauta hotii de cablu, iar problema ar urma sa fie remediata de societatea Aktor, in circa doua luni, a declarat pentrupurtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu., ne-a declarat Alin Serbanescu.Purtatorul de cuvant al CNAIR a mai spus ca Aktor va inlocui cablul furat. In acest fel, problema iluminatului pe Autostrada Urbana ar urma sa se rezolve in aproximativ doua luni., a mai spus Alin Serbanescu.Vom vedea, in perioada urmatoare, daca Aktor va rezolva intr-adevar problema si cine va plati pentru neglijenta care a dus la furtul de cablu.