Iesenii care cer autostrada vor sa discute cu Dragnea: De ce nu se folosesc bani gratuiti europeni?

Ziare.

com

Asociatiile iesene "Moldova vrea Autostrada" si "Impreuna pentru A8" i-au trimis o scrisoare oficiala liderului PSD Liviu Dragnea, prin care ii solicita acestuia o intalnire pe tema autostrazilor din zona Moldovei."Dupa marsuri, lanturi umane, apeluri, intalniri oficiale la CNAIR, Ministerul Transporturilor, Comisia Europeana si Parlamentul European, care s-au soldat cu mici pasi inainte, facem acum un apel public si catre presedintele PSD. De la Ministerul Transporturilor ni s-a explicat caIntrucat PSD este decidentul politic major, iar Liviu Dragnea este presedintele acestui partid,", a declarat Dan Radu, vicepresedinte al asociatiei "Moldova vrea Autostrada".Pe de alta parte, asociatiile "Moldova vrea Autostrada" si "Impreuna pentru A8" continua, campania fiind declansata la inceputul acestei saptamani. In cateva zile, cele doua asociatii au reusit sa adune cateva mii de semnaturi.Initiatorii actiunii sustin ca infrastructura reprezinta "o conditie obligatorie pentru dezvoltarea durabila economica si sociala a Moldovei si recuperarea decalajului fata de restul tarii"."O spun cu toata sinceritatea de pe podiumul Comisiei Europene: avem nevoie de a completa proiectele de infrastructura care conecteaza Europa, mai ales Republica Moldova, Moldova de Europa Centrala si de Est. Avem bani pentru studii de fezabilitate, nu avem nicio solicitare. (...) Din pacate, am vazut ca, in sedinta de Guvern, Guvernul a anuntat ca doreste sa faca aceasta autostrada pe sistemul parteneriat public-privat. Specialistii nostri nu sunt confortabili cu aceasta abordare, pentru ca inseamna o deprioritizare a investitiei", a precizat comisarul Corina Cretu.