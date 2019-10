In loc sa construiasca autostrazi, CNAIR isi face publicitate din bani publici. Inca 63.000 de lei pentru fimele lui Bogdan Chireac

Pagina din caietul de sarcini intocmit de CNAIR pentru a incredintarea directa a unui contract de 63.000 de lei catre Ziare.com

CNAIR s-a angajat, inca din decembrie 2018 sa plateasca firmelor din DC Media Group - fondate de Bogdan Chireac - suma de 43.000 de lei in schimbul intocmirii unei strategii de comunicare si a difuzarii unor materiale de promovare.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat anterior pentruca institutia ar fi ales sa lucreze cu DC Media Group pentru ca acesta ar fi "cel mai neutru" din media romaneasca . In plus - a mai spus Serbanescu - strategia a fost creata de Val Valcu si, cu toate ca a fost realizata cu bani publici, nu va fi facuta publica din cauza ca in acest fel si-ar pierde eficienta.Ulterior, pe 28 mai si apoi inca o data pe 28 iunie, CNAIR a mai dat, prin incredintare directa catre DC Media Group , alte doua contracte in valoare de 72.000 lei fiecare. Institutia a platit acei bani pentru "promovarea si maximizarea vizibilitatii CNAIR SA", prin participarea reprezentantilor acesteia la evenimente organizate de DC Media Group. In plus, banii cumparau si publicarea ulterioara a unor materiale pozitive privind activitatea CNAIR.Potrivit informatiilor oferite de surse din cadrul CNAIR pentru, strategia de comunicare a CNAIR prevedea colaborarea frecventa cu DC Media Group si alocare lunara de fonduri catre firmele din grup.Cu toate acestea - din informatiile noastre - in lunile iulie, august si septembrie, CNAIR nu a mai platit bani pentru publicitate catre CNAIR. A facut-o, insa, din nou, in octombrie. Potrivit unui anunt de atribuire directa publicat pe 1 octombrie in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (Sicap), CNAIR a avut nevoie de numai 8 minute pentru a plati cadre DC Media inca 63.000 de lei.De ce se cheltuiesc acesti bani? Din cauza ca - potrivit caietului de sarcini intocmit de CNAIR si ajuns (in copie) in posesia- institutia a dorit sa ia parte la dezbaterea numita "Upgrade Romania II", organizata astazi, pe 2 octombrie de DC News.Dezbaterea se poarta in jurul marilor proiecte de infrastructura din Romania si a strans la aceeasi masa mai multi ministri PSD din Cabinetul Dancila, dar si reprezentanti ai oamenilor de afaceri.Interesant este ca reprezentanti ai mediului privat au confirmat deja pentruca nu au platit niciun leu pentru a lua parte la dezbatere si pentru a fi vizibili, expunandu-si punctul de vedere.In schimb, CNAIR cheltuieste inca 63.000 de lei pentru ca maximum 10 angajati ai sai sa fie prezenti la eveniment, pentru dreptul de a tine un discurs, pentru a aparea pe materialele de promovare ca 'partener principal' si pentru ca jurnalistii de la DC News sa realizeze apoi o serie de materiale privind prestatia institutiei la dezbatere.La ce ne va folosi noua, romanilor, aceasta campanie de promivare a CNAIR? E greu de inteles.Cert este ca - in ciuda faptului ca a promis primavara trecuta ca va deschide 180 de kilometri de autostrada in acest an - CNAIR a inaugurat in 2019 doar a 9-a parte din soselele promise. Adica doar 22 de kilometri de sosea de mare viteza, care de altfel ar fi trebuit inaugurati in urma cu mai bine de trei ani.In schimb - desi n-a dat randament la autostrazi - compania a alocat circa 250.000 lei pentru a-si construi o imagine pozitiva, cu sprijinul DC Media Group.